¿TIENEN ALGUNA RELACIÓN LAS TORMENTAS SOLARES Y LOS FUERTES SISMOS EN LA TIERRA?

Por: José Collantes

En las últimas semanas ocurrieron erupciones solares de gran magnitud y muchos creen que esto haya provocado los recientes fuertes sismos ocurridos en el planeta. Esta relación entre ambos tipos de fenómenos no es solo un mito popular, sino que también es defendida por muchos investigadores pero sin ninguna demostración científica clara. La creencia es que los terremotos se activan o se vuelven más intensos cuando el sol entra en una etapa de gran actividad.

Las erupciones solares, llamadas también “fulguraciones solares”, consisten en liberaciones súbitas e intensas de radiación electromagnética en la cromosfera del sol producto de un gran estallido en su superficie. Estos eventos de gran intensidad si tienen un efecto comprobado en el campo magnético de la tierra, generando distorsiones en las redes de telecomunicaciones, en la radio y en la señal del sistema del posicionamiento global (GPS).

La relación entre estas tormentas solares y la actividad sísmica ha sido analizada por diversos expertos y científicos. En el año 2011. un estudio publicado por el Space and Science Research Centre en Florida (Estados Unidos), mostrando que existe una fuerte correlación entre la actividad solar y los mayores eventos sísmicos y volcánicos, por ejemplo, en marso de ese mismo año ocurrió el terremoto de 9 grados en Japón, que coincidió con un momento de gran actividad del astro rey. Sin embargo, Jeffrey Love, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indica que esos parámetros no siempre se cumplen, como por ejemplo en el terremoto de Alaska de 1964, días en los cuales el sol no mostró una actividad fuera de lo normal. De la misma opinión es Victor de La Luz, quien afirma que no existe ninguna conexión física entre el movimiento de las placas tectónicas y la perturbación del campo geomagnético causado por eventos fuera del planeta, al ser eventos completamente independientes. Otros especialistas, como Jim Berkland, quién ha trabajado por muchos años en el Servicio Geologico de Estados Unidos y ahora se dedica a analiar la actividad solar y predecir movimientos telúricos, siendo su más famoso acierto su predicción cuatro días antes del sismo en Loma Prieta, California. Una posición intermedia la tiene Emilio Carreño, responsable de la Red Sismológica de España, quien dice si admitimos la influencia de la luna en las mareas de los océanos, no se puede descartar que el sol pueda provocar mareas terrestres y por lo tanto movimientos telúricos.

La NASA registró el pasado 6 de septiembre dos enormes erupciones solares, una de las cuales ha sido la más grande detectada en la última década, unos días después, el 10 de septiembre se registró un evento similar causando que los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) tuvieron que esconderse en un refugio especial para protegerse de la alta radiación. Por otro lado, existe preocupación mundial en los últimos días por la secuencia de terremotos y fuertes

sismos en distintas partes del mundo, entre ellas México, Japón, Taiwan, Perú y Chile.