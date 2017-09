TIEMBLA MATUCANA PUEBLO OLVIDADO POR SUS AUTORIDADES

Matucana un pueblo abandonado por sus autoridades

Se repite la historia y el país no aprende. Tiene que pasar una desgracia para que observen a las autoridades sino todo sigue de la misma manera.

Esta madruga Matucana tembló más de 15 veces lo que alarmó a la ciudadanía de la provincia de Huarochirí. Lo más triste de esta historia es que los más afectados son las personas que residen en Matucana, más del 30% de la población son personas de tercera edad, la mayoría de las casas están hecha de adobe, Matucana es un pueblo que está en medio de cerros donde caen rocas constantemente, el hospital San Juan de Matucana no está preparado para soportar un desastre y fácilmente colapsaría, los niños de Matucana no están educados para reaccionar ante un sismo. Inicialmente los medios de comunicación fueron para informar el estado de Matucana respecto al sismo de esta madrugada, sin embargo se encuentran con una ola de denuncias al alcalde. Increíble? Para nada! Es el pan de cada día, la corrupción no solo está en la Capital sino más aun en nuestros alrededores y sobre todo en este pueblo que tiene más de 100 años fundado.

Los periodistas se sorprenden por la ineficiencia y falta de interés del alcalde de Matucana, pero esto ocurre hace más de una década, no es la primera vez que los medios llegan hasta este pueblo para observar las irregularidades que existen.

Hugo Gonzales, alcalde de la zona afectada, se presentó esta mañana en el pueblo y justificó su ausencia manifestando que está todo el tiempo gestionando transferencias presupuestales, sin embargo esto a la población no la convence ya que ellos necesitan ser escuchados, los vecinos tienen una serie de denuncias de todo tipo, desde sus pavimentos que aún no están asfaltados hasta las rajaduras del único mercado del pueblo, donde a diario corren riesgos sus vidas.

Acaso tiene que seguir temblando la tierra para fiscalizar a nuestras autoridades? Es su deber, velar por la seguridad de los ciudadanos, que lo escogieron mediante el voto popular para que esté vigente y no para que aparezca eventualmente.

Por: Lorena Rojas R.