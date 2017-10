TEXTOS ESCOLARES ERRÓNEOS SON REPARTIDOS DESDE EL 2013

Por: Johan Peter Ynga P.

Nuestros niños estudian con libros llenos de errores gramaticales y con información imprecisa desde el 2013. Este material es repartido por el Ministerio de Educación a instituciones educativas públicas desde hace 5 años pese a que el personal encargado de la supervisión de contenidos del Minedu afirma haberlo revisado más de una vez para evitar este tipo de sucesos que perjudican de forma directa a los docentes y estudiantes.

El descubrimiento de este caso ha desatado polémica en toda la sociedad, en especial porque se sabe que este problema empezó desde la gestión anterior de Ollanta Humala, cuando el ministro de Educación era en ese entonces Jaime Saavedra, muchos de los estudiantes recibieron material con errores ortográficos en libros de comunicación y de cálculo en los de matemática.

El actual ministro de Educación, Idel Vexler, no puede evadir parte de la responsabilidad mostrando sólo indignación, ya que conoce a fondo el problema, incluso desde el 2010 cuando ejercía el cargo de vice ministro. Desde este tiempo el Minedu empezó con las denuncias a distintas editoriales que vendieron este material y luego empezaron a ser distribuidos de forma gratuita a colegios estatales en todo el Perú.

DENUNCIAS EMPEZARON DESDE EL 2010

El 12 febrero del 2010, el entonces congresista del partido nacionalista, Pedro Santos, denunció que 928 mil 598 libros de comprensión de lectura, repartidos en colegios públicos en el 2009, tenían errores que atentaban contra la educación de todos los niños.

El 3 marzo, el ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que se denunció de forma penal a los autores de dichos errores en los textos escolares entregados en el 2009. Indicó también que las correcciones se realizarían con una fe de erratas.

El 6 de marzo del 2012, Se denunció que el libro Sociomundo ciudadano, de la Editorial Bruño, para el cuarto de secundaria, se refiere al grupo terrorista Sendero Luminoso como una organización que “brindó protección a los campesinos contra los abigeos y entregó ayuda alimentaria”. Asimismo, reproduce en una de sus páginas una pancarta real de Sendero que dice: “FF.AA. genocidas, expertas en derrotas”.

El 31 de mayo de ese año, se halló que en el texto “Personal Social 3” para tercero de Primaria, editado por la empresa Corefo, incluye en su capítulo “Construcción de la identidad y de la convivencia democrática” una descripción de los tipos de familias en el Perú. El contenido se plantea de acuerdo a su ubicación geográfica, reforzando así estereotipos.

El 12 de mayo del 2013, El programa “Panorama” denuncia que casi 200 colegios privados del país piden a sus alumnos usar los libros de matemática “Mente mati”, que tienen abundantes errores en la mayoría de sus páginas. Estos fueron distribuidos por el Grupo Editorial Córdoba. El 13 de este mes, El Ministerio de Educación sancionaba con multas de hasta 50 UIT(S/.185.000) a las escuelas privadas que eran responsables de irregularidades en la selección de los libros de matemática editados por la editorial Córdoba.

AGENTES EDUCATIVOS DEBEN GARANTIZAR CALIDAD EN TEXTOS ESCOLARES

El ministerio de Educación y el Observatorio Nacional de Textos Escolares ejercen funciones muy importantes. Los padres de familia no son los responsables de observar y corregir los textos de sus hijos. La docente Emma Carreño, magíster de Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas brinda sus argumentos sobre la realidad educativa en el Perú.

En primer lugar, recalca que la educación en nuestro país es vulnerable debido a las evaluaciones oficiales de estudiantes y maestros, además también existen puntos débiles que afectan la calidad en el material de las editoriales y su personal encargado de la redacción. Los autores deben ser conscientes de la importancia que tiene su trabajo en las aulas debido a que muchos atribuyen un valor social muy alto.

Dichos materiales educativos deben ofrecer información correcta y proponer problemas coherentes, con la teoría y objetivos valiosos para el logro de aprendizajes. Luego, al ser concretados en su elaboración, tienen que ser revisados de forma muy minuciosa. Indica que en varios libros de conocidas editoriales, son muchas las veces en la que los ejercicios y problemas están mal redactados, provocando que el contenido sea ambiguo para los estudiantes y que tengan dificultades para resolver cada contenido.

Por otro lado, Flor Hau Yon, magíster experta en estrategias de enseñanza – aprendizaje y en uso de las Tics, señala que otro problema común en la educación son las tareas para la casa cuando no hay suficiente orientación de los docentes hacia los niños. Esta dificultad sucede cuando en el aula se desarrolla solo la parte más sencilla de un tema y al dejar la tarea, los ejercicios propuestos en los libros son diferentes a lo explicado en clase. Recalca que el trabajo de algunos profesores es cuestionable y si a ello se le suma los errores que existen en el material educativo entonces ¿qué tipo de educación están recibiendo los niños?

“Hay que eliminar los textos con errores”

También Hau Yon, afirma que el Minedu es corresponsable, con la institución educativa, de esta tarea; e indicó que el Observatorio Nacional de Textos Escolares también debe cumplir sus funciones, porque los libros de las editoriales están inscritos allí, sino ¿quién da las garantías del caso?, dijo. Añadió que el problema también sería grave sin hubiera errores de conceptos o se introdujeran ideologías violentas u otras negativas, en los textos. Indica que los estudiantes deben recibir una formación completa, no sólo en matemática y comunicación, sino además en todos los aspectos sociales para que tengan una vida ciudadana destinada al bien común siendo obligatorio que el personal de las editoriales tengan una impecable educación basada en valores y normas de conducta.

Recomendó que se elimine del mercado los textos que tengan errores. No se puede jugar con la educación de los niños y jóvenes. Las editoriales no pueden pensar solo en las pérdidas económicas que tendrán con la devolución de todos los materiales sino además deberán lidiar con la falta de credibilidad del Minedu y colegios públicos.

ESPECIALISTAS SUGIEREN CAMBIOS INMEDIATOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

León Trahtemberg, educador y miembro del Consejo Nacional de Educación, considera que la prioridad del Estado debe ser los niños de 0 a 7 años. Eso implica una política más agresiva de atención a la infancia que incluye nutrición, alimentación, acceso universal a la educación inicial, formación de maestros, producción de materiales.

Ningún país puede lograr la estabilidad educativa si tiene un Estado que no funciona, como tampoco es fácil plantear una reforma por buena voluntad o un ministro muy eficiente que la proponga. El Estado debe ser reformado, hay que chocar con intereses, “pisar callos”, reformular leyes, recomponer la forma como se maneja el presupuesto y ello solo se puede hacer con liderazgo decisivo y un acuerdo nacional para mantener las políticas.

Invertir en investigación, ciencia y tecnología (también se investiga en pedagogía, en nuevas metodologías, material educativo). Si mejora el nivel de las universidades, se eleva el nivel del mundo académico, también el de los futuros profesionales y, automáticamente, el de los colegios.

No se mejorará sin buenos maestros: bien escogidos, bien formados y bien remunerados. La capacitación es mediocre, los incentivos para mejorar son bajísimos y las evaluaciones no muestran avance. Si el Estado garantiza formación moderna, un puesto de trabajo y buena remuneración, la profesión docente será atractiva y habrá gente capaz que decida ser profesor. No es un problema del Sutep, sino de que los gobiernos peruanos, en unos 40 años, no han puesto a la educación como prioridad. Desde la época de Velasco el Perú perdió la brújula.

Por su parte, Natalia Gonzáles, Historiadora e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos – IEP, que se debe reformar nuevamente el sector educativo con un sistema de formación en servicio que priorice el acompañamiento al docente en el aula. A los profesores se les critica, se les tacha de estar politizados, pero en diversos diagnósticos se ha visto que no tienen instrumentos y directivas claras que guíen su quehacer cotidiano, están solos en sus aulas, con pocos recursos.

El factor de cambio son los docentes. No basta construir escuelas, repartir computadoras, invertir en textos escolares. Se necesita voluntad política para una extrema coordinación entre el gobierno central y gobiernos regionales con las direcciones regionales de Educación y las UGEL. Es un error pensar en la privatización de la escuela. Hay muchísimos más colegios privados y la mayoría son de muy mala calidad, porque no pueden ser regulados por el Ministerio de Educación. Hay que fortalecer la escuela pública para que brinde más oportunidades