TEOFILO CUBILLAS “ES UN ÍDOLO DE BARRO” DICE SU HIJA

La hija de Teófilo Cubillas sorprendió con las duras confesiones sobre su padre -Foto de ATV.

“Yo he intentado que nuestra relación vuelva. Lo he llamado y mi papá me ha colgado todas las veces que he intentado comunicarme con él. A raíz de eso, yo he tenido durante muchos años ataques de ansiedad, he tenido que ir al siquiatra por varios años de mi vida“, lamentó la hija del futbolista peruano.

Asimismo, Johana Cubillas desmintió que ella se haya beneficiado con algún dinero ilícito de su padre y, por el contrario, reveló que mantiene un juicio de alimentos contra su padre desde hace 11 años.

“En realidad no tengo pruebas de nada, no puedo decir que mi papá ha hablado con los jueces porque no tengo audios ni nada, pero si ahora sale que le pedía favores a este juez Hinostroza, de hecho me da a dudar sobre el por qué mi juicio duró 11 años. Y no solo eso, sino que durante mi juicio se dieron una serie de factores, por ejemplo, nunca le pude probar ingresos a mi padre porque no tenía nada a su nombre. Solo tenía el departamento. Nunca pude agarrarme de ningún bien para solventar la deuda que tenía conmigo“, sostuvo Johana Cubillas en una entrevista con Beto Ortiz.

La joven que se desempeña como periodista deportiva confesó que su padre habló con algunos canales de televisión para que no sea aceptada debido a los problemas que existen entre ambos.

“Sí total (es un ídolo de barro), porque para mí un ídolo debe serlo en todas las formas. No solo dentro de la cancha, sino también fuera“, remarcó Johana Cubillas. En un aparte de la entrevista con Beto Ortiz, manifestó que ha sido operada más de 8 veces y que su padre, Teófilo Cubillas, nunca fue a verla.”