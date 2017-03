SOMOS LA CUNA DEL NIÑO

Por: Tila Salaverry

Somos la cuna de El Niño, con sus rabietas y pataletas y -nos guste o no- ya es hora que aprendamos a vivir con él.

Toda donación es buena, pero donar no es suficiente. Salvo las calaminas, la ropa se envejece, la comida y el agua se consumen, lo mismo que los útiles de aseo y las medicinas. Todo tiene un final, algunas cosas duran más y otras menos, pero al final todo se acaba… hasta la voluntad de donar, ya que en muchos casos lo donado nunca llego a buen puerto.

Los peruanos no necesitamos de constantes donaciones para aplacar el hambre, la sed o el frío. Los peruanos, lo que necesitamos son nuevas leyes que nos aseguren que ante un embate de la naturaleza, no tengamos que estirarle la mano a nadie para salir airosos del mismo.

Leyes que prohíban otorgar títulos de propiedad en los causes de los ríos. Leyes que exijan óptimos sistemas de construcción de viviendas y alcantarillado en los asentamientos humanos o grupos habitacionales y leyes que permitan a los gobiernos locales o regionales construir o modificar los pésimos sistemas de desagüe y alcantarillado que tienen.

Siempre han dicho que el cholo del ande es bruto. ¿Tan bruto es que luego de una lluvia torrencial, ni bien descampa, puede continuar con sus labores cotidianas? ¿Tan brutos son que todas, absolutamente todas sus viviendas, tienen techo a dos aguas y canaletas que desfogan en unas alcantarillas? ¿Tan brutos pueden ser, que luego del terremoto, el aluvión y el alud de Áncash en 1970, a nadie más se le ocurrió sentar sus bases en quebradas o riberas para no quedar sepultados como varios pueblos del Callejón de Huaylas?

Para brutos los cholos costeños, nativos o migrantes, que por hacernos los avivatos, le andamos sacando la vuelta a todo y, como todo se compra y todo se vende, compramos permisos a los municipios para poner una súper casa con piscina incluida o una mísera choza sobre el cauce de cualquier río seco, o al pie de la ribera de algún río o quebrada de mediano caudal.

Vota por mí y te daré tu título de propiedad, suelen decir los postulantes a cualquier gobierno, aunque luego de salir electo ya no le interesarà si nos lleva el huaico…. a fin de cuentas, somos tan buenos para estirar la mano y pedir donaciones, que poco nos importa prevenir antes que lamentar.

Alguien dijo, hace poco, que lo que está pasando el Perú, no es un desastre de la naturaleza, que solo es un evento de la misma. Es cierto, el desastre es el pueblo peruano que no avanza, porque la dejadez y la corrupción ya son, casi, casi, parte de nuestra genética.

P.D. Si donan velas, guarden una, la prenden, elevan una oración al Santo de su devoción y le ruegan con fervor para que su donativo llegue a los más necesitados y para que los padres de la patria legislen de manera correcta.