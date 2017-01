¿SE NECESITAN LOS EXÁMENES OFICIALES DE INGLÉS ¿SI O NO?

Kiara Esquerra Ferruzo

Traductora e intérprete

Mis lectores me han preguntado, porque deben rendir los exámenes oficiales de inglés, si no es suficiente con hablar y escribir correctamente para poder comunicarse. Estas y otras interrogantes voy a responder de acuerdo a mi experiencia y juventud.

Como traductora e intérprete del idioma inglés mis conocimientos se han ampliado a través de la comunicación, lectura y conversación con jóvenes de otros países a través de diferentes idiomas, esta experiencia me ha facilitado el comprender y aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, me han servido para insertarme en el mundo de los videojuegos para recrearme y me han abierto las puertas en el mundo laboral, he recuperado el concepto de “el placer de aprender” a través de los idiomas, considero que el inglés es cada vez más un objetivo común para esta nueva generación.

Aquellos jóvenes que llegan a aprender un idioma y lo interpretan, -esta acción que no es tan sencilla-, considero que están preparados para asumir nuevos retos en esta era tecnológica, la preparación de esta generación es constante, de lo contrario te darás cuenta que se pasó el tren de las oportunidades, es por ello hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad en la vida laboral.

Por eso en el futuro las grandes búsquedas para esta generación por curiosidad, por conocimiento, investigación o negocios, no van a ser de nuevos territorios o de recursos minerales, sino la búsqueda de las ideas, a través de la comunicación mundial. Les comentaré un artículo que leí del periodista y escritor Juan Uribe Stemmer, radicado en el bello país Uruguayo, se hacia la siguiente pregunta ¿si existe una clara relación entre el nivel de conocimiento del inglés en el seno de una sociedad y su nivel de desarrollo laboral, económico y social?

Podemos tener diferentes respuestas para una misma pregunta, pero al final llegaremos a la conclusión, que el idioma del inglés es necesario, para insertarse en el conocimiento tecnológico moderno que aspira mi generación en este mundo moderno para poder entenderlo, comprenderlo, interpretarlo y transformarlo a través de las ideas innovadoras creativas que son retos que nos esperan a las nuevas generaciones la apertura al mundo, también nos brinda una oportunidad a todos los que nos encontramos preparados en la

Comunicación, pero pueden sentirlo como amenaza cuando no se ha preparado la persona.

Los niños tienen la obligación de aprender nuevos idiomas en sus diferentes metodologías, voy a citar los conceptos teóricos de prestigiosos pedagogos como Jean Piaget o Maria Montessori, ellos manifiestan que el juego es la principal actividad a través de la cual el niño desarrolla su vida durante los primeros años de edad, y que, por medio de él, investiga todo lo relacionado con el entorno de una manera libre y espontánea, es lógico que el formato del juego se amplíe a todos los niveles educativos. Es por este motivo que actualmente están surgiendo una gran variedad de herramientas digitales dirigidas al aprendizaje del inglés que se utilizan en muchos países de Latinoamérica.

En nuestra sociedad el aprendizaje y la especialización del inglés se puede dividir en 2 grupos: los que se apuntan a clases simplemente para mejorar su nivel y los que escogen cursos específicos para aprobar exámenes oficiales como los de Cambridge.

Me preguntaría cuales son mis expectativas a través del idioma de acuerdo a ello escogería una opción ¿Es más productivo para mi actividad académica y laboral aprobar exámenes oficiales como los de Cambridge?

¿Tener un objetivo a corto plazo es sinónimo de aprender más y más rápido?

Por un lado, hay quienes defienden que preparar el First (nivel intermedio), luego el Advanced (avanzado) y por último el Proficiency (superior), todos ellos de Cambridge English, son una forma efectiva de mejorar el nivel porque el estudiante se fija un reto concreto a corto o medio plazo., mirando el futuro, también tenemos el concepto que al ensayar una y otra vez el formato del examen se practican por igual las cuatro destrezas fundamentales: reading, listening, writing and speaking que para mejor entendimiento en español, significa comprensión lectora, auditiva, escritura y expresión oral.

El resultado de la prueba te sirve para saber dónde estás, si tu nivel está por encima o por debajo de la media y qué te falta para cumplir tu objetivo, en el mundo laboral que te vas a desarrollar.

Te puedo comentar por experiencia propia que en todos estos cursos de acreditación tu aprendes a aprobar estos exámenes a través de diferentes técnicas porque tu preocupación por aprobar el examen es estresante, pero para que se produzca el verdadero aprendizaje en estos exámenes y te sirvan en el futuro es que lo disfrutes, que le pongas alegría a tu pensamiento, que sepas que realmente los vas a necesitar en el futuro y puedas disfrutar de tu propia filosofía en búsqueda del placer de aprender a través de los idiomas.