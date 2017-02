SATÉLITE PERÚ SAT-1 PODRÍA AYUDAR A PREVENIR DESASTRES

¿DÓNDE ESTÀ?

Por Augusto Vilca

Luís Salgado advierte que no se reciben imágenes del Satélite Perú SAT-1

He querido ver en vivo las zonas afectadas (por los desastres naturales) y no hay posibilidad. El satélite debería permitir coordinar, dirigir y supervisar las acciones de prevención. El satélite Perú SAT1 fue puesto en órbita pero no da señales.

Ante la ola de desastres naturales que se registran en el país, el satélite de observación Perú SAT-1, podría ser utilizado para hacer el monitoreo de la situación de los huaicos, así lo aseguró Julio Kuroiwa, consultor internacional en gestión de riesgos y desastres.

El especialista asegura que el sofisticado satélite sería de gran utilidad si enfocan sus objetivos a las zonas de desastre con tiempo de anticipación, se podría tomar medidas y evitar los daños que causo la precipitación. Además, indicó que los responsables de que este equipo no se utilice en la prevención de desastres como huaicos en incluso terremotos, son las autoridades locales que no cuentan con personal capacitado en las áreas de Defensa Civil.

Se debe responsabilizar a quienes tienen este equipo que tanto le costó al Perú, y está guardado porque no capacitan en el Perú o en el extranjero al personal que se encargará de su manejo.

Huaycos ocurridos por el rio huaycoloro y que afectaron a los pobladores de Cajamarquilla, donde el alcalde Luis Bueno Quino, acompañado de sus trabajadores del comedor municipal de Lurigancho-Chosica, repartieron raciones de comida a los pobladores del lugar.