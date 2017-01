RESPONSABILIDADES CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Dr. José Esquerra La Torre

Nuestra sociedad viene evolucionando, sabiamente sabe cuál es el camino a elegir, actualmente estamos rechazando en forma social y masivamente la violencia de género, la corrupción estatal y privada, se está respirando nuevos cambios en contraloría general, estamos viendo un contralor decidido a enfocar la corrupción y dar lineamientos de prevención,

El Perú debe cambiar, porque los países del mundo están cambiando, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, con un avance tecnológico extraordinario en el mundo y con una nueva generación galopante en cuanto a procesos creativos y innovadores en especial en Latinoamérica, que es contagiante para la generación de nuestro País, estamos comprometidos en el cambio del sistema universitario, porque estamos comprendiendo que la educación en general, pero en especial la universitaria y de postgrado es la que permitirá al país competir en la sociedad del conocimiento en futuro cercano, Estas propuestas de cambios también incluyen becas a estudiantes de escasos ingresos para financiar sus estudios en la institución que elijan, sea pública o privada y en cualquier punto del país, esperando que también se busque los enlaces de la universidad en la investigación con las empresas y la modernización del país.

No es suficiente incrementar los presupuestos en educación, en investigación para lograr que el país se modernice. Deben de estimularse en crear más emprendimientos innovadores en las universidades, para que contribuyan a la transformación de las empresas peruanas en forma competitivas, internacionalmente convirtiéndose en actores intensivos en conocimiento, con la capacidad de agregar mayor valor a la producción nacional.

En medio de estas preocupaciones, nuestra sociedad se ha puesto en estado de alerta por un asunto que parece menos trascendente., pero que tiene trascendencia a nuestras generaciones.

El caso llama la atención porque se trata de la ex primera dama de nuestro país y de personalidades del gobierno saliente, el congreso ha formado comisiones investigadoras para investigar a profundidad los actos de corrupción, el lavado de activos y usurpación de funciones. Lo que me llama más la atención no es como va a reaccionar los involucrados sino como reaccionan nuestros políticos, cómo reaccionan las instituciones educativas, nuestras personalidades ejemplares de la sociedad y si esta reacción esta enlazada con los umbrales de la conducta ética aceptables para los ciudadanos, para los líderes jóvenes políticos y como acciones ejemplares para la niñez que son las nuevas generaciones del País.

Como Ex director Académico universitario me aferro al concepto que con una buena educación y un buen ejemplo social, el País va a cambiar a través de sus nuevas generaciones, En una sociedad como la que vivimos en democrática el discurso y la conducta de los líderes políticos, sociales, académicos, religiosos nos enmarcan aún más los valores de convivencia de nuestra sociedad. Discursos ambiguos, engañosos u oportunistas de algunos líderes señalan a la sociedad y en especial a los más jóvenes que esas son conductas aceptables y recompensadas con cargos importantes. Los líderes son una especie de celebridades, y como tales constituyen modelos importantes para la sociedad y su conducta debe reflejar esa responsabilidad. La responsabilidad educativa de los líderes no se agota en elaborar políticas educativas sino especialmente en educar a través de su conducta ejemplar.

En los centros escolares educativos en general se promueve el conocimiento en lazados a los valores con énfasis al medio ambiente, y esta es la base para que se sostenga el comportamiento del adulto, necesitamos que esta nueva generación acentué sus conocimientos con valores éticos y con los grandes avances tecnológico despertando su creatividad y participando en la innovación que necesita el País, Valorizar la educación no es solo responsabilidad de los docentes, es mucho más gravitante la conducta política , porque es publica y tiene grandes altoparlantes que retrasmiten sus acciones a nivel nacional e internacional, cuando los políticos que tienen mayor poder intentan callar las voces de la investigación o la tergiversan. No son mensajes sanos para una sociedad que lucha para inculcar a sus jóvenes, normas de comportamiento honesto y respetuoso. Cuando los líderes tienen estos comportamientos causan daño irreparable a la cultura y a la educación que ni los docentes ni los padres pueden reparar.

Es contradictorio que los políticos reclaman mayor presupuesto y brindarle más importancia a la educación y en el dialogo político se envía mensajes ambiguos.

Más allá del comportamiento individual político, se les pide al ejecutivo que sea severo con sus autoridades, en cuanto a la corrupción y al congreso que ha iniciado con buen pie sus comisiones fiscalizadoras y anticorrupción, que se enmarque hacia acciones que sirvan de ejemplo a la sociedad y a las nuevas generaciones, Uds. son los líderes de la sociedad, liderar implica la responsabilidad de educar no solo en tolerancia e inclusión sino en rigor y honestidad intelectual con acciones ejemplares.

A través de estas líneas sugiero al Ministro de Educación, autoridades Educativas que se le brinde a los estudiantes, los espacios televisivos para que puedan apreciar las discusiones políticas tanto del congreso como del ejecutivo, las acciones policiales, universitarias etc para que ellos vayan observando cómo se plantean los proyectos para el país y que mensajes éticos les van dejando, para consolidar su formación.

Deben evaluar las autoridades educativas, escolares, tecnológicas y universitarias, cada trimestre, las influencias del accionar de las instituciones tanto estatales y privadas hacia nuestra juventud, y se debe informar a la sociedad como contribuyen las instituciones tanto positiva como negativamente a nuestras nuevas generaciones que es nuestro patrimonio a cuidar. Si queremos a nuestro país debemos respetarlo, debemos cuidarlo, sobre todo educar en difundir los códigos de ética. Me trae a la memoria una conversación que sostuve con mi paciente en consulta privada el empresario Español Salvador Angle Trench , en la cual radica más de 5 años en el Perú y ha recorrido gran parte de nuestro país por vía terrestre con su deporte favorito de Moto Cross y por mar a través de moto acuática que ha sido campeón en su País España le hice la sgte pregunta

¿Salvador quieres al Perú igual que los peruanos? Me dijo que si

¿Cómo se sostiene esta afirmación Salvador? He visitado varios Países como turista y uno de ellos es el Perú me enamore de su naturaleza y su gente, su historia a partir de ahí elegí quedarme en este bello País, cuando uno elige algo es porque lo deseas, lo quieres, lo cuidas, tu no lo elegiste al Perú, tu naciste por circunstancias y quieres al Perú a través del tiempo, ambos queremos al País , el mayor compromiso que tenemos con el Perú tú ,yo y todos los peruanos , es con las nuevas generaciones en el avance educacional científico- tecnológico y el ejemplo ciudadano que se le debe inculcar de valores éticos y con el cuidado de la naturaleza.

Gracias Salvador por elegir al Perú y saludos a tu bella esposa Peruana.