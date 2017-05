RECITAL DE GRAN PIANISTA POLACO PAWEL KOWALSKI

El reconocido pianista polaco Pawel Kowalski se presentó en nuestro país, ayer 11 de Mayo, para ofrecer el recital “De Europa para Perú”, único concierto en el auditorio del Colegio Santa Úrsula, gracias al auspicio de la Delegación de la Unión Europea en el Perú a beneficio de la Asociación Emergencia Ayacucho.

Si bien esta no es la primera oportunidad que el reconocido pianista se presenta en nuestra ciudad, esta vez tiene un significado especial por su finalidad benéfica. Y es que todo lo recaudado en la presentación del reconocido músico internacional será destinado, a los diversos programas que lleva a cabo la Asociación Emergencia Ayacucho, asociación sin fines de lucro que desde hace 31 años viene trabajando en la formación de niños huérfanos y de extrema pobreza en zonas rurales de Ayacucho.

PAWEL kOWALSKI, es un pianista que se presenta en las reconocidas salas de conciertos del mundo, cursó sus estudios en Hochschule für Musik “Rheirnland” en Colonia, en la Academia de Música Fryderyk Chopin de Varsovia, y en la Academia de Música de Vancouver.

PROGRAMA

Durante el recital Kowalski interpretó a los compositores:

De Frédéric Chopin: Andante spianato y Gran Polonesa en Mi bemol Mayor Opus 22 // Nocturno en Fa sostenido Mayor Opus 15 num.2 // Preludio en Mi menor Opus 28 num. 24 // Preludio en Fa sostenido menor Opus 28 num.8 // Preludio en Sol menor Opus 28 num.22 // Fantasia – Impromptu en Do sostenido menor Opus 66 // Mazurca en Si bemol Mayor Opus 7 num. 1 //Mazurca en Fa menor Opus 7 num. 3 // Mazurca en Do sostenido menor Opus 30 num.4 // Mazurca en Re Mayor Opus 33 num. 2 // Mazurca en Do sostenido menor Opus 63 num. 3 // Gran Polonesa en La bemol Mayor Opus 53

De Ludwig Van Beethoven: Sonata quasi una Fantasia en Do sostenido menor Opus 27 Sonata de luna // Adagio sostenuto // Allegretto // Presto agitato

No es la primera vez que viene al Perú, y solo cabe agregar que nos quedamos embelesados con las interpretaciones de este maravilloso pianista.

Un pianista excepcional

Uno de los mejores y más versátiles pianistas de nuestros tiempos. Después de Krystian Zimerman fue el primero en interpretar el Concierto para piano de Witold Lutoslawski y lo hizo bajo la dirección del propio compositor en Varsovia, en abril de 1989. Witold Lutoslawski se refirió a él en esa ocasión, ovacionándolo por su extraordinaria interpretación: “He encontrado en el Señor Kowalski a un maravilloso intérprete de mi concierto. Él es un pianista extraordinariamente talentoso y un músico altamente inteligente”. En esta ocasión llega al Perú luego de presentarse en Bogotá-Colombia.

Resaltamos una vez más, el apoyo que siempre nos está brindando la Unión Europea a través de sus funcionarios en Lima, somos testigos de como esta Institución está en donde es necesario ayudar, en este caso le tocó a Ayacucho, a través de la ONG “Asociación de emergencia Ayacucho” la cual funciona desde hace 31 años y tiene varias dependencias que atienden a niños, jóvenes y adultos.