¿QUIERES VIAJAR Y NO QUIERES DEJAR A TU MASCOTA?

¿Alguna vez has hecho planes para viajar y no has tenido quien cuide a tu mascota? Muchos hemos dejado de disfrutar unas intensas vacaciones junto a la familia o amigos por no dejar a nuestra mascota en casa. El fin de semana encontramos una solución para todas las personas que hacen que su mascota sea parte de su familia. Travel Can es una empresa que realiza tours junto a tu mascota y te ofrece una diversidad de lugares para ti y para los engreídos de casa.

El fin de semana Travel Can nos ofreció la posibilidad de acompañarlos a Mala, donde disfrutamos de la playa y una casa de campo, observamos como desarrollan las actividades junto a los perritos y la interacción que hacen los dueños con sus mascotas. Sin duda la diversión fue mutua tanto por los dueños como para sus engreídos. Los animales pudieron correr, jugar y a la vez pasar tiempo con sus amos que no siempre están en casa con ellos. Así que decidimos contárselos ya que es una excelente opción para pasar un buen fin de semana junto a los cachorros de casa.

No dejes de viajar y diviértete junto a los traviesos de casa. Además te acompañarán veterinarios durante todo tu recorrido, tendrán equipos de comunicación, botiquín de primeros auxilios para ti y tu mascota, protector de almohadillas para las patitas de tus engreídos y bloqueador solar. Pasa un día increíble y disfruta al máximo de quienes están dispuestos a estar contigo hasta el fin de sus días.

Es importante tener en cuenta que con Travel Can pueden viajar todas las razas y sus cruces siempre y cuando la mascota se encuentre en buen estado de salud, para ellos te pedirán tarjetas de vacunación de tu mascota. Por otro lado, no permiten viajar a mascotas en celo y agresivas.

En la actualidad, hay más personas que adoptan un instinto animalista lo que significa que el ser humano en su afán por cambiar el mundo está siendo más sensible con los animales, sin embargo existen aún un gran porcentaje de personas que lastiman sin piedad a estos seres irracionales pero que en realidad en muchas ocasiones razonan más que el ser humano.

Por Lorena Rojas R