¿QUIÉN PRESIDIRÁ EL CONGRESO?

No se trata de que tinte político debe presidir el Congreso de la República tan venido a menos, lo que la ciudadanía pide es que la persona que represente al Poder Legislativo, sea la más idónea, educada, con una moral solvente, que no esté comprometido con las componendas de los partidos, que cuenten con valores, que no sean los mismos gritones de siempre que están acostumbrados a faltar el respeto hasta el presidente.

Los candidatos no deben de ser los anticuerpos de los partidos, porque con la mentalidad que tienen -algunos congresistas-, el Perú no avanzará en su reconstrucción, ni se moverá de su estancamiento económico, ya que todo seguirá politizado y estarán muy lejos del deber de cumplir a cabalidad con nuestra patria.

Si, hay gente muy correcta en el Parlamento, lo que que pasa es que muchos no son conocidos.

Se debe ver la posibilidad de exigir mayores requisitos para ocupar una presidencia en el Congreso, no se trata de poner al más exaltado.