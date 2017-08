QUIÉN LE HACE CASO A LAS ENCUESTAS

El país no está descontento porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha bajado 13 puntos en su aprobación en tan solo un mes, según la encuestadora GFK y el analista Pedro Tenorio, las encuestas son el resultado de la forma como se plantea la pregunta, los peruanos tenemos que descubrir que mano negra está afirmando que el resultado de la encuesta es un deterioro que afecta al país, ya que golpea el desarrollo y las inversiones.

Señores encuestadores y señor Pedro Tenorio, acaso no saben Uds. que la economía está sufriendo un estancamiento porque algunos gobiernos corruptos que lo antecedieron vendieron nuestra patria para enriquecerse con los sobornos de las empresas brasileñas, Odebrechet, Lava Jato y otras, les llenaron los bolsillos de dolares al funcionario que les otorgaba las concesiones. algunos ya están siendo juzgados.

Este sondeo efectuado a nivel nacional, no hace sino fomentar la desunión entre todos, no analizan lo bueno que está haciendo, por ejemplo solamente con el compromiso de PPK, de poner agua a todos los peruanos, ya estamos muy contentos -lo que no hizo ningún gobierno-, luego la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, si es que baja su popularidad es porque “no roba” en ese caso, que siga bajando.

Por supuesto que el fujimorismo no lo quiere, las declaraciones del congresista Hector Becerril, insultando al Presidente PPK, de la peor manera, irrepetible, hace honor a su ignorancia al no considerar que es escuchado por todos los peruanos, jóvenes que no deben aprender que la política es esto, y que no deben hacerse eco de estos vejámenes. Tampoco se escapa de la crítica el aprista Mauricio Mulder.

Está en lo cierto

Por otro lado el Jefe del Gabinete de Ministros Fernando Zavala, dijo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski es quien gobierna y lidera el país, consideró que hay algunas campañas políticas orientadas que plantean esa falsa premisa, con la finalidad de debilitar al gobierno. “El presidente Kuczynski no está ausente, lidera, está permanentemente trabajando con los ministros y liderando los consejos de ministros”, manifestó en Agenda Política de Canal N.

El titular del Gabinete Ministerial recordó

