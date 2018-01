Queremos solucionar el problema de la educación, con el fondo de la Quinta Sinfonía, la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los gobiernos. Nos dice: Andrés Openhimer.

Hay muchos países del mundo, en donde la educación no se nombra por ningún motivo, ahí están los que no tienen el deseo de educar bien y quienes no quieren transformar la educación.

Faltan profesores, por ejemplo en el Perú existen muchísimas comunidades en donde un solo profesor enseña a todos los grados de primaria.

Nos veremos felices y con otra cara cuando no haya personas que buscan enriquecerse a costa de la ignorancia de su país.

El tema de la educación es muy complicado, en términos de la historia, la educación fue considerada como un derecho, cuyo responsable es el “Estado”, un derecho de justicia social. Raquel Sosa.