QALI WARMA EXISTE PERO LA ANEMIA EN LOS NIÑOS TAMBIÉN

“QALI WARMA YA NO SABE QUE HACER”

Los dirigentes de QALI WARMA, anuncian que especialistas de la FAO y UNICEF, participarán con aportes para mejorar la prestación de servicio alimentario y que estos organismos extranjeros participarán en la reestructuración de dicho programa.

Así lo anunció la ministra de Desarrollo e inclusión social, Liliana La Rosa, resaltó quee su gestión busca a expertos de organismos internacionales para que compartan su experiencia en materia de programas alimentarios.

MODELO “CUBA”

Sra. Ministra La Rosa, por qué no toma como modelo a Cuba, que por ley alimentan a los niños hasta la edad de 5 años. En este país hermano, tan lleno de restricciones, y problemas políticos, no hay menores con deficiencia alimentaria, tan es así que como se nutren, tienen una inteligencia superior, y cuando son mayores tiene una capacidad intelectual la cual les permite sacar excelentes profesionales.

QALI WARMA, no conoce el trigo, la quinua, la quiwicha, las maravillas alimentarias que tenemos los peruanos, no tienen que consultar a instituciones que no saben lo que producimos.