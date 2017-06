PROBLEMA  PARA PERUANOS INDULTO DE ALBERTO FUJIMORI

El premier Fernando Zavala comentó que un eventual indulto al ex dictador Alberto Fujimori no debe ser un tema de la agenda política. Sin embargo, es el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski quien ha mencionado la posible liberación del ex presidente Alberto Fujimori.

“Ese es un tema que es sensible para la familia. Creo que es un tema, además, que tiene que ver con salud, no es un tema que tiene que estar en agenda política”, dijo Zavala en la emisora RPP.

Sin embargo el anuncio del presidente Pedro Pablo Kuczynski acerca del posible indulto humanitario a Alberto Fujimori continúa generando discrepancias en el Congreso de la República. En tanto, Víctor Andrés García de Acción Popular, sostuvo que tal decisión perjudicaría la imagen del jefe de Estado a nivel internacional y por ello es un tema delicado.

Diversas opiniones manifiestan que la eventual salida de Fujimori generaría un problema nacional, porque según las últimas declaraciones del ex presidente Fujimorí, no demuestra cambios en su conducta y al salir retomaría el poder a través de su hija Keyko quien lidera su partido.

“Yo me voy a salir de esa pregunta (sobre el ex presidente Fujimori y el indulto). Para mí ese es un tema que es sensible para la familia. Creo que es un tema, además, que tiene que ver con salud, no es un tema que tiene que estar en agenda política”, En ese sentido, Zavala agregó: “Sí hemos conversado con el presidente sobre el indulto, no es un tema que debería ser político, ha sido aclarado por el presidente en los últimos días y así nos tenemos que mantener”.

Ante esta situación, el colectivo “No a Keiko” ha convocado una marcha en contra del indulto al ex presidente el próximo viernes 7 de julio en la plaza San Martín.

