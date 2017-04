PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI “SON CUENTAZOS NO VOY A FAVORECER A TOLEDO”

En declaraciones a una emisora local el presidente de la república Pedro Pablo kuczynski negó que tuviera un trato de favor con el ex presidente Alejandro Toledo,dijo, que en su manifestación el no ha echo referencia , al cuestionado ex presidente y tampoco ha dicho que no se le traiga, esto se debe a la demora de Estados Unidos, en resolver el pedido del gobierno peruano sobre la extradición del ex mandatario.

El Presidente de la República afirma que este retrazo se debe también a que el expediente no esta traducido en su totalidad y que falta adjuntar mas información para que se de un debido proceso como lo indica las leyes de los Estados Unidos de Norte América Por su parte el embajador Brian Nichols, afirmó que en su pais hay leyes y procedimientos que hay que respetar para que se de un legitimo proceso .

Sandro Bejar