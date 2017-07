PRESIDENTE KUCZYNSKI ACEPTA REUNIÓN CON KEIKO FUJIMORI Y PIDE QUE SEA EN PALACIO

PPK aceptó diálogo con Keiko Fujimori y pidió que se realice en Palacio de Gobierno el próximo martes, pero sin mediador.

Ex candidata había planteado al jefe del Estado reunirse para hablar de anticorrupción y reconstrucción con la presencia de Luis Bedoya Reyes, pero presidente le sugirió sin ningún mediador y en un contexto más formal e institucional.

El planteamiento de Keiko llegó once días después de que Kuczynski ratificó que evaluaba un indulto a Alberto Fujimori. Esta reunión no es muy bien vista por algunos políticos, quienes aseguran que no conducirá a nada, nosotros sugerimos que ojalá se hable de la reconstrucción del Perú, que es lo mas importante para todos en este momento.

Lo raro es que esta reunión ocurrirá en medio de pugnas en el fujimorismo por los cuestionamientos de Kenji Fujimori a la cúpula alineada con su hermana, los que han sacado de sus casillas a los fujimoristas.