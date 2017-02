PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PEDRO PABLO KUCZYNSKI Y MARTÍN VIZCARRA MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FIRMARON ADENDA DEL CONTRATO CON KUNTUR WASY

Ha triunfado el contexto político, y ya se dio inicio a las obras del Aeropuerto Internacional de Chincheros. El Estado pone la plata, la Adenda beneficia más al consorcio Kuntur Wasy. La presión política llevó a PPK a poner la primera piedra, para evitar que el pueblo convulsione -prefirió un mal arreglo-. Juan Mendoza, economista, dice que es una obra pública disfrazada de APP.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el ministro de Transportes y Comunicaciones y Martín Vizcarra, ya firmaron la Adenda del contrato con Kuntur Wasy, así se dará inicio a la construcción del aeropuerto internacional de Chincheros.

Martín Vizcarra reiteró que el contrato inicial del aeropuerto de Chinchero, suscrito por el Gobierno de Ollanta Humala, tiene un gran problema, porque no define el tope para la tasa de endeudamiento. “Quizás lo grave de este tema es que esa irregularidad no solo se ha observado después de que el contrato fue suscrito, sino que encontramos documentación de marzo del 2014, antes de la firma, en que la Contraloría le advierte a ProInversión, encargado del proceso para la adjudicación del proyecto, de que hay riesgos que no fijan los costos de endeudamiento máximo”, puntualizó.

A LOS CRITICONES LE DECIMOS “CÁLLENSE LA BOCA Y DÉJENNOS TRABAJAR”

Con todo respeto Sr. Presidente le respondemos que “no nos callaremos”, porque a personajes probos y honestos como Ud. hay que hacerle notar todas las observaciones, porque es tan grande la corrupción que hay en el Perú, que el buen periodismo tiene que intervenir a manera de escudo para evitar que empresas corruptas pongan los ojos en nuestro país, o se lo quieran llevar a pedazos.