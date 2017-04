PPK SOBRE INDULTO A FUJIMORI: ESTAMOS ESTUDIANDO EL CASO”

Por supuesto que lo han secundado otros congresistas del partido oficialista.

El presidente de la República, desde Ayacucho, dijo que “se debe voltear la página”. Sin embargo, aclaró que una ley no puede beneficiar solo al condenado ex presidente y dijo que el Gobierno evalúa la posibilidad de indultar al ex mandatario Fujimori, a través de una medida que beneficie a todos los presos de edad avanzada. Fujimori, de 78 años, cumple desde 2009 una condena de 25 años por delitos considerados de lesa humanidad.