PIURA: DAMNIFICADOS CLAMAN AYUDA POR GOLPE DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO

Han pasado casi dos meses desde el desborde de los ríos que habían llegado hasta el centro mismo de la ciudad. Las inmediaciones de la plaza de armas así como de la Corte Superior de Justicia y del Ministerio Público de Piura, por ejemplo, están inundadas. El mismo panorama tiene la Universidad Nacional de Piura y el Centro Comercial Open Plaza. El agua en algunas de las zonas más afectadas ha llegado hasta un metro y medio de altura.

El gobernador Regional de Piura, Reynaldo Hilbck, indicó que los actuales volúmenes de agua del río Piura, son históricos y están sobrepasando las defensas ribereñas. En la ciudad, más de 6 mil hectáreas de cultivos ya se han inundado.

Según Defensa Civil, hay cerca de 10 mil menores de cero a 17 años, que se han visto afectados por el desborde del río Piura. La mayoría de ellos en el campo emocional, debido al trauma de ver sus casas arrasadas por el agua.

Los niños de Monte Sullón, que actualmente están asentados en la carretera Piura-Sechura, cuentan lo mucho que extrañan sus casas, que ya quieren volver y que no saben cuándo acabará todo esta situación.

También hay testimonios de las personas que aún viven en carpas en el anexo Molino Azul, ubicado en el distrito de Catacaos, lugar hermoso donde cada festival (Semana Santa, Fiestas Patrias, día del Padre, Madre, e t c), en este distrito hacían fiestas, había venta de artesanía, comidas típicas, productos de Catacaos. Luego del desborde del río Piura, ocurrido el lunes 27 de marzo, ya no tienen nada. Ellos salvaron sus vidas y las de sus hijos al refugiarse en una loma, por muchas horas estuvieron aislados dejando todo, esto es sus casas y sus negocios.

Ahora, estos damnificados necesitan continuar con la atención del Estado para satisfacer sus necesidades básicas y mejoras las insalubres condiciones en las que se encuentran, o que el Presidente Regional cumpla con invertir lo que se le ha asignado para ayudar a las víctimas.

Testimonio de algunas de las personas afectadas del distrito de Catacaos:

Flor R uiz Rivera

La ayuda del Presidente Regional de Piura, aun no llega acá, gracias a la gente particular estamos recibiendo alimentos, tenemos alguna colaboración de Lima, que nos ha apoyado con los carritos de Solidaridad Nacional y de los médicos cubanos, pero las autoridades aun no llegan. Lo que pedimos es que de una vez por todas cierren el dique de manera definitiva. Estamos preocupados. Tememos que el río se salga y nos ahogue.

Marlene Yovera Elías

Estamos protestando porque el Gobernador nos dice que nosotros no somos tan afectados como los otros, y no es cierto, pedimos ayuda hemos perdido todo, porque salimos de nuestras casas en botes para salvar las vidas de las criaturas, pues lloraban de miedo porque se nos venía el agua encima. Solo estuvimos nueve días en los refugios. Ahora mi esposo no tiene trabajo. En las chacras solo hay arena.

José Meza Orellana

En la carpa dormimos 12 personas. Son siete niños que entran aquí, pero el lugar no es el adecuado y las condiciones son malas. Estamos esperando que el Gobierno nos ayude con un trabajo temporal, pues nosotros vivimos del campo y de nuestros animales. No tenemos nada.

Pacientes que presentan leptospirosis.

El gerente del CLASS- Tambogrande, Ricardo Remicio Montero, confirmó 59 casos de dengue y 43 de chikungunya, reporte que se ha registrado, hasta el 29 de abril.

Esta cifra se detectó de un total de 839 casos de febriles, cuyas pruebas de laboratorio se realizaron en la ciudad de Lima. La mayoría de los infectados son personas jóvenes y adultas, cuyas edades oscilan entre 15 y 49 años de edad.

Esto confirma que los casos de pacientes con dengue han aumentado considerablemente en este distrito piurano, pues anteriormente, la Dirección Regional de Salud, había reportado 42 casos de dengue, 6 de chikungunya y 11 de leptospirosis.

PEDREGAL GRANDE PIURA. Los pacientes provienen de los asentamientos, Andrés Rázuri, Cerro Santa Cruz, casco urbano y de los centros poblados de La Rita, Locuto, Hualtaco, Malingas, Palominos, La Greda, El Papayo; zonas donde se encuentra el vector Aedes Aegypti.

Además, confirmó, que en la región existen 14 casos de leptospirosis- enfermedad propia de roedores y perros- que, se trasmite a los humanos a través de la orina.

El galeno mencionó que esta enfermedad está asociada a las lluvias, pues estas producen inundaciones, lo cual genera las condiciones para el contagio.

Por otro lado, de las 7 mil viviendas que pertenecen al casco urbano de Tambogrande, sólo el 90% de ellas se pudo coberturar con la campaña de fumigación; el 10% se encontraron cerradas.

Cabe resaltar que los casos de estas tres patologías podrían aumentar, ya que diariamente 50 personas con fiebre se atienden a diario en dicho centro de salud.

FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO

Este fenómeno ha afectado enormemente a los noveles de Educación, Salud y Vivienda. Para superar este difícil momento por el que está pasando el País, el Gobierno busca dar solución integral al problema, designando una autoridad responsable, que proponga los proyectos para poder consensuar con todas las autoridades del Perú, Congreso, Colegios de ARQUITECTOS Y DE INGENIEROS, entidades privadas, Gobiernos Regionales y Locales, Municipalidades, entre otras, para darles a todos la parte que les toca, dentro del Plan de Reconstrucción. Por supuesto que esta vez la Contraloría si estará alerta, para que no haya intentos de malos manejos.

Marilyn Vargas Orellana