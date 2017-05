PISCO TABERNERO DECIDE NO PARTICIPAR EN CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS EN CHILE

La empresa de pisco Tabernero decidió no participar en concurso internacional por las restricciones requeridas en las etiquetas del producto peruano. No obstante, encabeza la lista de las empresas que envían pisco como aguardiente a Chile.

Asimismo anuncio la empresa tabernera, que decidió retirar su participación en el Concurso Mundial de Bruselas, a realizarse este año en Chile, las restricciones requeridas de declarar en las etiquetas del producto peruano como “aguardiente” para el citado producto.

Teniendo el conocimiento del tema, Tabernero decidió inmediatamente retirar su inscripción y abstenerse de participar en este concurso a realizarse en Chile, señala el comunicado publicado en sus redes sociales.

La empresa peruana detalló además que ha participado desde el 2004 en este concurso mundial itinerante, habiendo obtenido – dice – “diversas medallas para nuestros vinos y pisco incluida la Gran Medalla de Oro para el Pisco La Botija Italia en el año 2015, hecho que fue muy publicitado y nos llenó de orgullo”.

Pisco Tabernero, tal como lo informó Gestión.pe el último viernes, encabeza la lista de los productores peruanos de pisco que exportan el producto nacional como aguardiente de uva a Chile.

Finalmente, tras un recorrido realizado en las tiendas de supermercados de la ciudad de Valparaíso de Chile, Gestión.pe pudo comprobar que esta marca se vende en los anaqueles chilenos como “destilado de uva” a 9,990 pesos que equivale a US$ 15 en promedio (S/ 52). Sobre el particular, la empresa no brindó mayores detalles.

Marilyn Vargas Orellana