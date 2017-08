PERÚ EN LOS ÚLTIMOS LUGARES EN EDUCACIÓN

Según los profesores: Un profesor bien pagado, una alumna con gran futuro.

No es el resultado de un profesor bien preparado……

MUCHOS PROFESORES NO SABEN NI LOS MOTIVOS DE LA HUELGA QUE YA DURA DOS MESES.

Primero la protesta era por el aumento de sueldo, ya les subieron después de 10 años a 2 mil soles, ahora quieren que los que rinden la prueba por tercera vez y no aprueban, sigan enseñando a los niños y jóvenes del Perú. Cómo va a progresar el país, si la educación es la única herramienta que se le puede dar a una persona, ¿con qué nivel de conocimientos se hará la transformación de la enseñanza?.

No solo de rodillas estaremos los peruanos, sino de bruces.

Por qué no hicieron huelga en los gobiernos anteriores y reclamaron lo que es justo, un sueldo que les alcance para vivir, los que se aumentaron son los congresistas que no enseñan nada, los ministros, el Poder Judicial. Los peruanos rechazamos este paro tan prolongado, se puede retornar a las aulas, y seguir negociando para no perjudicar más a los niños y jóvenes que son el futuro del Perú.

Son varios los dirigentes que han conversado con el Presidente de la República, con la ministra de Educación, con el Premier Fernando Zavala, con el primer Vicepresidente Martín Vizcarra -quien viajó a Ayacucho hace un día, y los maestros no quisieron dialogar con él-, también conversaron con la segunda vicepresidente Mercedes Araos, y como es sabido hasta fecha no se ha llegado a ningún acuerdo, porque este paro ya está politizado, y si no hay solución se compromete muy seriamente el futuro económico de nuestra patria.