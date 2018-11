PERÚ DESBARATA PEDIDO DE ASILO DE ALAN GARCÍA

PERÚ VIVE EN DEMOCRACIA AUNQUE ALAN GARCÍA LO NIEGUE.

La Cancillería del Perú envió ayer a la república hermana de Uruguay, una nota relacionada con el pedido de asilo presentado por el ex presidente Alan García Pérez, en la cual remarca que en el Perú impera la Democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Este documento se hizo llegar al presidente de Uruguay a través del embajador en Lima, Carlos Barros. También se adjuntó un informe del Ministerio de Justicia, sobre el caso García.

El cardenal Pedro Barreto declaró “que es una vergüenza, que García haya pedido asilo y mentido al país. Congresistas ajenos al fujiaprismo, irán a Uruguay en delegación multipartidaria, para informar al Congreso y a los uruguayos que en el Perú no existe persecución política contra García”.

El ex canciller Allan Wagner también afirmó que García, no es ningún perseguido político y lamentó que haya solicitado asilo diplomático. “se ha señalado que me encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde @ACTransparencia y varias comisiones, y hasta haber sido ministro de Alan García. No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción” declaró.