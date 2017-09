PERIODISMO EN ESTOS TIEMPOS

Cómo cambiar el mundo si los padres de la patria son quiénes se resisten al cambio? Acaso, es imposible tener un país democrático donde la libertad de prensa se respete en todos sus ámbitos? Acaso, es imposible mostrar a la gente los hechos tal y como son? Qué nos falta para ser un Perú libre? Muchos nos hacemos estas preguntas todo el tiempo, y sólo llegamos a concluir que mientras los grandes poderes estén inmersos en un mar de corrupción, nada cambiará nuestro país.

Los periodistas quienes tienen el deber de informar objetivamente no están permitidos de hacerlo, ya que los medios de comunicación están cortados por una misma tijera, todos persiguen intereses políticos, los accionistas sólo se llenan los bolsillos con las publicidades y alabando mediante sus lentes a los políticos. Los reporteros son prohibidos de hacer preguntas a los entrevistados que no les favorezcan, y en contra de su voluntad cuidar los intereses de la empresa que laboran. A dónde recurrimos los periodistas en estos casos?.

Las autoridades quienes deben velar por nuestro derecho a la libertad de información y de expresión, son quienes más les conviene que no se hable de ciertos temas que podrían perjudicarlos. Mientras los ciudadanos están desinformados de muchas cosas, pero la versión que estos manejan es que la gente ya no lee pero en realidad la gente ya no lee porque los diarios han dejado de ser confiables para ellos.

Lo que sucedió con Domino’s Pizza, una empresa que su imagen se deterioró por completo cuando mostraron que utilizaba como ingredientes cucarachas, pero cuando esta empresa abrió después de un año y medio y realizó una conferencia de prensa, ningún diario le recordó esto, en ningún artículo se leyó ninguna palabra relacionada con “cucaracha” que fue determinante para que esta empresa cerrara un buen tiempo. Qué sucedió? Coincidencia?

Ser editor entonces lleva consigo callar lo evidente y aplaudir a todo aquel que tiene un terno y un nombre en el sistema de gobierno. Son pocos los editores que no hacen esto, los que se resisten probablemente estén sin trabajo o tratando de surgir en su propia productora que no tiene acogida por que no tiene los fines pertinentes para comprar equipos de última generación, de modo que crezca su medio de comunicación. Que difícil ES ser periodista en estos tiempos.