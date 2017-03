PEDIDO ORIGINAL PARA INTERPELAR A MINISTRO MARTÍN VIZCARRA CONSTABA DE 90 PÁGINAS

Fuente: Diario El Comercio “Alonso Segura ha sido el ministro de Economía que ha firmado el contrato del Gasoducto Sur Peruano que tenía una propuesta de 1.300 millones de dólares y ahora está sobre los 7 mil millones de dólares. ¿Él nos va a dar lecciones de cómo manejar un contrato? […] ¿Él nos va a dar lecciones de cómo cuidar los recursos del Estado? Por favor”, aseguró Martín Vizcarra durante una entrevista en el programa de TV “Agenda política”.

Vizcarra cuestionó el hecho de que el gobierno anterior, con Alonso Segura a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no haya corregido el contrato.

Un Frankestein de adenda, por Alonso Segura (opinión)

“Este contrato, lesivo para el Estado, no tenía tope en el financiamiento y eso lo dijo la contraloría en el mes de marzo del 2014 y en julio de ese mismo año se firmó, sin tomar en cuenta esas consideraciones”, dijo el vicepresidente.

También recordó que se había detectado que el contrato no ponía un límite al tiempo para el cierre financiero. “Si el contrato se firmó el 4 de junio del 2014, ¿por qué el ministro Segura en ese entonces no empezó las obras del proyecto si ha estado hasta el 28 de julio del 2016?”, manifestó.

En ese sentido, comentó que si la contraloría, entidad que estaría emitiendo un informe sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero en unos 40 días, recomienda corregir o incluso anular esta adenda, implementarán esas observaciones.

– Segura responde –

El ex titular del MEF, Alonso Segura, respondió ante las críticas de Vizcarra y declaró a El Comercio que el vicepresidente solo se está limitando a lanzar ataques personales en lugar de dar explicaciones técnicas.

“Yo presenté inconsistencias sobre el proceso de la adenda y el ministro Vizcarra contestó con ataques personales y, además, mintiendo”, señaló Segura.

El ex ministro recordó que no estaba dentro de sus competencias la ejecución de las obras del aeropuerto del Chinchero, ya que esa es tarea del MTC.

Sobre el cuestionamiento por el contrato del Gasoducto Sur Peruano, segura declaró: “Ese no es un problema mío porque no era ministro. No tenía ningún rol en el gasoducto y eso él lo sabe porque se lo aclaré personalmente durante una entrevista”, indicó.

– Ojo en Talara –

Ante la pregunta por su opinión sobre la situación de la refinería de Talara, el vicepresidente Martín Vizcarra señaló que se debería revisar la inversión que se está haciendo en las obras de modernización.

“Es necesaria la inversión, pero cuando [el precio] escala a cifras que ya son preocupantes, se debe revisar. Esa es mi apreciación como ciudadano y parte del Gobierno, pero no conozco los detalles porque soy del MTC y el proyecto es del Ministerio de Energía y Minas”, comentó.