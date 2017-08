PARO DE DOCENTES: DE NUNCA ACABAR

El ministro del Interior, Carlos Basombrio, manifestó que no dialogará con sectores vinculados al Movadef y al grupo Proseguir de Sendero Luminoso, los cuales están participando en la huelga de docentes. Estas facciones se han unificado en un comité que preside Pedro Castillo, dijo también que no tiene indicativos de su accionar político, pero que están investigándolo, y que los maestros del Perú no son senderistas, ni terroristas, sino que quieren mejores salarios y mejores condiciones de vida.

Según los fujimoristas del Congreso, si la ministra Marilú Martens no llega a un entendimiento con los maestros, sus horas están contadas, dicha funcionaria se presentó el día de ayer ante la comisión de Educación, formada en su mayoría por Fuerza popular, el APRA, y Acción Popular, fue una sesión que duró mas 7 horas, en la que ningún miembro de dicha Comisión, logró decir algo útil, para terminar con la huelga de maestros, todos groseramente con excepción de unos cuantos, le dijeron a la Ministra que deje el cargo, que no servía para nada, que si no convence no tendrán ningún problema en censurarla.

El vocero fujimorista declaró “NO TENDREMOS NINGÚN PROBLEMA EN DAR EL SIGUIENTE PASO, CENSURARLA”, todo hace prever que ya se tenía planeado sacar a la Ministra, además de Fuerza Popular, el Frente Amplio también estaban de acuerdo para dar este paso.