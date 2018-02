OSCAR MAURTUA SOSTIENE QUE PROPUESTAS DE VACANCIA CONFUNDE A INVERSIONISTAS

COMO NO TIENEN QUE HACER, ALGUNOS CONGRESISTAS SOLO BUSCAN EL SENSACIONALISMO POR EJEMPLO VACAR AL PRESIDENTE KUCZYNSKI.

Oscar Maúrtua, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, sostuvo que las propuestas de vacancia presidencial, genera un ambiente bastante sensible para las inversiones en el Perú.

Manifestó que la comunidad internacional se muestra interesada en el país, debido a los resultados macro económicos a la consolidación de la democracia peruana, “no obstante, remarcó que las propuestas de vacancia confunden a los inversionistas”.

Mas bien invocó a las bancadas del Congreso a trabajar de manera responsable para no afectar nuestra situación en el exterior. “Perú tiene una imagen consolidada y retos ambiciosos, como el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No hay que desperdiciar las oportunidades, estas no se repiten.