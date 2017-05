NUEVOS EXPORTADORES DEL PERÚ COSTA RICA Y HONDURAS

Nuevo negocio de la exportación es difícil en la actual coyuntura de globalización, en la cual una empresa del Perú puede competir con otras de países lejanos, sin embargo, las empresas peruanas gozan con una carta a su favor y son los tratados de libre comercio (TLC), principalmente con países que tienen mucho potencial de mercado.

Estos países que fueron visitados recientemente por el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, para analizar la situación del comercio que tienen con el Perú, así como las medidas que adoptarán las autoridades para sacarle más provecho a los acuerdos comerciales.

El TLC con Perú-Costa Rica se suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica el 26 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú el 27 de marzo de 2012 y entró en vigencia el 1 de junio de 2013.

Mientras que el TLC Perú–Honduras se suscribió en Lima el 29 de mayo de 2015 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. ¿Qué ha pasado con ambos acuerdos?

Vásquez manifestó que las exportaciones peruanas hacia Centroamérica y el Caribe en su conjunto representan alrededor de US$ 1,300 millones y concentran cerca del 45% de los envíos no tradicionales a ese bloque.

Asimismo en el caso de Honduras, el intercambio comercial con Perú bordea los US$ 50 millones anuales, de los cuales US$ 40 millones son exportaciones peruanas y US$ 10 millones en importaciones desde Honduras”, dijo a Gestion.pe.

Por lo tanto que el intercambio comercial entre Perú y Costa Rica está en alrededor de US$ 80 millones anuales, donde las exportaciones peruanas representan US$ 50 millones y los envíos de Costa Rica suman US$ 30 millones.

¿Cuáles son los productos exporta el Perú a estos mercados?, el viceministro detalló que a Costa Rica se exportan productos agroindustriales como uva, café, paltas, así como productos industriales como galletas (principalmente dulces), pañales de bebé, tintas para impresoras y combustibles.

Importamos de Costa Rica productos como dispositivos médicos, medicinas y algunos productos de hierro y acero, refirió.

En el caso de Honduras, el Perú exporta principalmente alimentos balanceados para animales, productos plásticos, cajas, polímeros, cintas para empaques de snacks, tintas y galletas dulces; e importa productos de hierro y acero, t-shirts y del rubro papel o cartón.

El viceministro indicó que hay una tendencia creciente en las exportaciones peruanas hacia esos destinos y lo mismo se ve en la cantidad de productos o partidas arancelarias que se envían, luego hace años estaba concentrado en combustibles.

Agregó que en Costa Rica está aumentando la presencia de productos peruanos en sus supermercados y pese a que no representan cifras considerables en el balance de las exportaciones.

Tenemos el maíz choclo peruano, el ají amarillo, el ají huacatay, que llegan en volúmenes pequeños porque son productos muy gourmet todavía y probablemente están por debajo de US$ 1 millón pero para los exportadores peruanos que son pequeños y que envían esos productos resulta muy importante”, subrayó.

Finalmente mencionó que esto se debe gracias a la vigencia del TLC con Costa Rica, el cual permite que exportadores peruanos ingresen a un mercado que tiene un comercio muy centrado con México y Estados Unidos.