NO HAY QUE SER POLÍTICOS PARA SALVAR AL PERÚ

En la política todo se negocia, casi nunca se ponen los interesas del país por delante, como podemos ver por los cuatro últimos presidentes implicados en asuntos que están al margen de la ley.

Fernando Olivera Rospigliosi, a quien le debemos la difusión del primer wladi video, donde se muestra la corrupción que existió entre Fujimori y Montesinos y los Petro audios, que provocaron la caída del Gabinete de Jorge del Castillo, agrega que los malos manejos existieron desde antes de Fujimori, también menciona el primer gobierno de Alan García, siendo su primer ministro, Enrique Cornejo.

En tal sentido queremos expresar que existen muchas personas que no siendo políticos podrían estar presidiendo las instituciones, por ejemplo el Dr. Ulises Montoya Manfredy, ex funcionario ejemplar del Banco de la Nación, trabajaba en el Departamento que negociaba la deuda externa en el mediano y largo plazo, por lo tanto viajaba al exterior continuamente representando al Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuando este ejemplar profesional, regresaba al Perú, varias veces entregaba el dinero de sus viáticos completo, con estas palabras: “no he gastado ni en hospedaje ni en comida, porque llegué a la casa de un familiar”; este gesto de honradez no se ve nunca, este señor sería un candidato para no dudar.