Muy bien Magaly Medina, que ha reemplazado la farándula por la de conductora del noticiero “90”, a todo el mundo le cae bien la sobriedad, no se tiene que ser escándaloso para resaltar más, también es muy bien recibido el relator que la acompaña.

MUY BIEN EL PROGRAMA “A LA CUENTA DE 3”

Tres lindas chicas, que conducen el programa como solo ellas lo saben hacer despertando el interés de la teleaudiencia, pero…solo una sugerencia chiquita, no se ve bien las uñas pintadas de color azul, tampoco la peluquita tan grande y exorbitante que no le va bien a la cara bonita que la lleva, contradice un poco a su sobriedad.

Pasando a otro punto, no creen señores dueños de los canales, que al transmitir tanto crimen, asaltos y robos, violaciones, atropellos, etc. etc. a lo que están contribuyendo es que la gente de mal vivir, solo espere este tipo de noticieros para aprender las lección de como se comenten estos delitos, hay que tener más sentido de responsabilidad, no solo hay que captar audiencia, sino tener responsabilidad para saber que se muestra al público.

Antes la gente esperaba la hora de las noticias, porque eran culturales, pero actualmente, nadie mira los canales peruanos, con excepción del canal 7 o sea el del Estado, que se salva porque si contribuye a la cultura.

JUAN EL PUEBLO