MÚSICOS PERUANOS EDITAN DISCO BAJO AUTOGESTIÓN

A través de Underpop, más de cincuenta agrupaciones musicales emergentes promocionan sus canciones a nivel global y consolidan una presencia activa en locales y plazas públicas de Perú. Apuntan este año a trascender más allá de las fronteras.

Underpop, agencia peruana de producción discográfica y booking musical, anuncia el lanzamiento de su más reciente disco compilatorio ‘Underpop 4.1’, que presenta a agrupaciones musicales locales de rock, pop, electrónica y fusión. Con este disco, la productora independiente suma su octava publicación con más de 50 artistas promoviendo su material musical en radios y plataformas digitales, así lo informó Josué Vásquez, director de la productora.

El disco ‘Underpop 4.1’ contiene 21 tracks de diversos exponentes de la escena peruana actual, entre los que destacan Julio Granados, Prealba, Gredel, José Carminis, Neoforic, Markees, L.O.L.I.T.A., Dooguican, Noche Futura, Dead*Pop, Xtraños, Melt, Satélite Menor, Lobos de Ciudad, Medusa, Sonda, Alter Project, Ensamble y Bocanegra.

‘Underpop 4.1’, el octavo compilatorio de la productora Underpop, es un disco de exportación que ofrece la mejor calidad en presentación y audio, bajo la batuta del músico Pablo Aranzazú en la masterización y el trabajo gráfico de Julio Guillén en el diseño.

“Para todo el colectivo Underpop, el lanzamiento del disco es una oportunidad valiosa para dar a conocer su talento creativo a nivel radial, en Perú y el extranjero. ‘Underpop 4.1’, al igual que los demás discos compilatorios de la productora, se venden en los eventos que nosotros mismos organizamos. Los festivales Underpop nos ayudan como plataformas de promoción en importantes locales del circuito de rock, espacios públicos tradicionales y no convencionales, emporios comerciales y puntos de cultura en diferentes distritos”, comentó Josué Vásquez, quien además es baterista fundador de Dolores Delirio y miembro de reconocidas bandas como Bocanegra y The Passion of Covers.

Underpop actúa como un colectivo de artistas de la música, realizando un trabajo participativo que promueve el talento independiente. Para este 2018, Underpop busca consolidar su presencia en los medios de comunicación haciendo hincapié en el valor creativo de sus exponentes y el potencial que ofrecen para la industria musical en el país, con la suma de talento y compromiso profesional con el arte.

El disco ‘Underpop 4.1’ se vende bajo la modalidad delivery, escribiendo al mail poprockenperu@gmail.com o al Facebook Oficial: ComunidadUnderpop.