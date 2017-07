MENOR DE 15 AÑOS MANTIENE A SU MADRE CON CÁNCER

Un menor de 15 años, mantiene y cuida a su madre Lily Almanza, enferma de cáncer, en Piura. Él la baña, le cocina, y trabaja como cargador de bultos, a veces solo gana S/. 10.00 y no le alcanza para nada.

En un programa de televisión alcanzamos a ver que este niño, pide ayuda al gobierno porque ya no puede más, el fue abandonado por su padre desde muy pequeño a quien también le reclama que cumpla con su deber.

Por favor alguien tiene que acoger a este chico, que ya no puede más con la gigantesca tarea se ha impuesto, los peruanos no podemos ser tan indolentes para no darle la mano a este hijo ejemplar.