MARTÍN VIZCARRA ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ

Consideró que el ambiente está algo más calmado ya que el anuncio se realizó sin sobresaltos: no se convocaron marchas, disturbios ni controversias mayores.

“La Constitución está soportando la crisis política sin llevarnos al despeñadero de golpes militares o derrocamientos indebidos”, sostuvo Rosa María Palacios, quien recordó que hoy en el Congreso de la República se decidirá si se acepta la carta de renuncia de PPK o se procede con su vacancia.

Sin embargo, advirtió que hay algunas voces, sobre todo de la izquierda, que han anunciado que no aceptarán la renuncia de Kuzcynski, lo cual, según considera, está políticamente demás. “¿Para qué patear al muerto cuando ya está en el piso?”, indicó.

De otro lado, Rosa María Palacios calificó la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como una de “lamento”, en donde señala que sus enemigos no lo dejaron gobernar. “Si bien es cierto, también lo es el hecho de que él no los identificó y no respondió a esos ataques de la forma esperada. Por eso está donde está. Continuó entregando el país a un sector del fujimorismo (Kenji) provocando la ira de Keiko Fujimori”, agregó.

Sobre Martín Vizcarra, se preguntó cuál es el fondo de su frase “Estoy indignado”, ya que puede ser interpretada de muchas formas. Asimismo, habló sobre los nombres que se vocean para el nuevo gabinete que está formando. Alguno de ellos son el de Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, y el congresista César Villanueva.

Asimismo, Rosa María Palacios aseguró que para el aún vicepresidente existen dos caminos constitucionales a escoger: el primero es gobernar hasta el 2021, siempre y cuando haciendo un pacto político con los opositores; mientras que el segundo escenario es el que pide la gente: “Que se vayan todos”.

Para esta última opción, la conductora de Sin Guión consideró que es necesario un pacto político y una reforma constitucional mediante la cual se pueda convocar a elecciones generales.

“Mucho dependerá de cómo encare su mandato Martín Vizcarra, de cuál sea el mensaje el día que juramente, de quiénes se rodee y de cuál será su posición en la lucha contra la corrupción”, sentenció.