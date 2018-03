MARTÍN VIZCARRA AGRADECE A SUS VECINOS

Mediante la misiva, el actual Presidente de la República del Perú se disculpó con sus vecinos por “las incomodidades generadas por las acciones de seguridad propias del cargo”. A partir de ahora, vivirá en Palacio de Gobierno hasta que culmine el periodo de su cargo. Sin embargo, no aclaró si lo hará junto a toda su familia.

A continuación la carta completa:

“Estimados vecinos

A través de la presente quiero agradecerles a todos ustedes, los saludos y las muestras de aprecio que me han hecho llegar, por haber recibido el alto honor de juramentar como Presidente de la República.

También quiero agradecer su comprensión por las incomodidades generadas por las acciones de seguridad propias del cargo, que de alguna forma han alterado la paz y tranquilidad de nuestro condominio.

“Quiero comunicarles que he decidido trasladar mi residencia a Palacio de Gobierno, hasta el final del periodo de mi cargo como Presidente de la República, esto con la finalidad de no seguir perturbando la vida cotidiana de los vecinos, luego de los cual retornaré a mi departamento para disfrutar de lo agradable que resulta convivir con todos ustedes.

Atentamente su vecino”

Este gesto no hace sino corroborar lo que PERÚ AL DÍA, sabe sobre su desenvolvimiento primero como ciudadano y luego como autoridad, siempre respetando los valores y la ley. Esperamos que la maledicencia de los políticos no interfieran en su contra apenas vean que ya no podrán hacer cosas deshonestas.

Les enseñarán a ser honorables, y “tiemblen” porque tiene el apoyo del 90% de los peruanos, -algo nunca visto-, esto se debe a que ya estamos heridos de tanta corrupción.