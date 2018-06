MARCO AURELIO DENEGRI ESTÁ ENFERMO

Hemos recibido la información de un médico de la Clínica Internacional, quien nos comenta sobre la precaria salud del eminente lingüista, cuya trayectoria es por todos conocida, Marco Aurelio Denegri, estuvo en shock séptico y falla orgánica múltiple, además presentó un infarto perioperatorio.

Nuestro eminente maestro, no cuenta con seguro por parte del Canal del Estado 7, a pesar de que trabaja allí. No es casado, no tiene hijos está solo y nadie lo visita.

Nos cuenta este generoso médico que en unión de los demás galenos, hacen procedimientos y lo ponen en letra chiquita y en letra grande “CORTESÍA”, para que no se lo cobren. Luego agrega, Marco Aurelio nos necesita, hoy, mañana y siempre, hizo mucho por el Perú.

Queridos lectores no solo el futbol merece nuestra atención, también hay grandes personajes que se están muriendo de necesidad.

¿Qué dice el Canal del Estado?