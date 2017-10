1.- BREVES DATOS BIOGRÁFICOS

Introducción

Marco Antonio Corcuera Díaz (Contumazá, 1917 – Trujillo, 2009) fue poeta, escritor, promotor cultural, editor y abogado peruano. Fundador de la prestigiosa revista de poesía Cuadernos Trimestrales de Poesía, y creador del reconocido premio El Poeta Joven del Perú. Es uno de los símbolos de la poesía peruana, representante de la corriente del neoexpresionismo o nativismo y considerado por Luis Alberto Sánchez “héroe de la poesía nacional”.

Biografía

Infancia

Marco Antonio Corcuera Díaz nació en Contumazá (Cajamarca) el 19 de noviembre de 1917. Hijo de doña Teodosia Díaz Alfaro y del jurista Oscar E. Corcuera Florián. Fue hermano del también poeta Arturo Corcuera y del pintor y poeta Oscar Corcuera. Su infancia transcurrió en el campo, en los fundos El Salario y Cachil, propiedades de sus abuelos maternos Don Sebastián Díaz Díaz y Doña Adelaida Alfaro Valenzuela. En 1925 la familia se mudó a Trujillo. Allí el poeta terminó sus estudios de primaria en el Centro Escolar de Varones No. 241 “Pedro M. Ureña”, más conocido como “Centro Viejo” y luego pasó al Centenario Colegio San Juan donde cursó la secundaria, concluyendo sus estudios en 1935. En sus vacaciones escolares solía viajar a Contumazá, de modo que siempre estaba en contacto con la naturaleza, de donde recogió gran parte de su inspiración lírica.

Juventud

Estudió Letras en la Universidad Nacional de Trujillo durante dos años y después se trasladó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es allí donde en 1940 participó en los Juegos Florales de la universidad y obtuvo una Mención Honrosa con su trabajo “Cinco poemas breves”, distinción recibida de manos de, José Gálvez Barrenechea, “El poeta de la juventud”. Los jóvenes vates ganadores como Julio Garrido Malaver, Mario Florián Díaz, Luis Carnero Checa, Guillermo Carnero Hoke y Eduardo Jibaja se agruparon y se auto proclamaron “Los Poetas del Pueblo”. Ese mismo año acordaron editar una revista de poesía cuya publicación debería ser trimestral y su nombre sería ‘Cuadernos Trimestrales de Poesía’. El primer número, Estancia de la Voz; se publicó en la imprenta Bustamante y Ballivián. Esta revista fue pionera en su género en lengua castellana. Marco Antonio Corcuera, volvería a Trujillo a comienzos de 1944 donde obtuvo el grado de Bachiller en Derecho y más adelante el título de Abogado en la Universidad Nacional de Trujillo. Al poco tiempo es nombrado Inspector de Trabajo, cargo que desempeñó por varios años. En 1947, conjuntamente con un grupo de intelectuales y jóvenes empresarios fundaron el ‘Club de Leones de Trujillo’, promoviendo los Festivales de la Primavera, de la Canción y el popular Corso Primaveral.En 1950 editó en la ciudad de Trujillo, la segunda versión de Cuadernos Trimestrales de Poesía, conjuntamente con los poetas Horacio Alva Herrera, Wilfredo Torres Ortega, Carlos Humberto Berríos y Héctor Centurión Vallejo, tomando el nombre de Grupo de Cuadernos Trimestrales de Poesía.

Madurez

El 7 de octubre de 1955, contrajo matrimonio con doña Celia Magdalena García Granados, con quien tuvo cuatro hijos: Marco Antonio Martín, César Abraham, Justo Paúl Iván y Julio Guillermo Rafael.En 1958 fue nombrado regidor de Cultura. Con un grupo de intelectuales trujillanos entre los que se encontraron Andrés Ulises Calderón, Virgilio Rodríguez Nache, Víctor Ganoza Plaza, Fernando Ganoza Plaza, José Félix de la Puente y Julio Garrido Malaver, funda la primera Casa de la Cultura, ejerciendo la dirección de la misma hasta en tres oportunidades, la primera en triunvirato con Víctor Ganoza Plaza y José Félix de la Puente.Dos años después, en 1960 al celebrar los diez años de Cuadernos Trimestrales de Poesía se reunió con un grupo de intelectuales y acordaron la creación del concurso “El Poeta Joven del Perú”, bajo la recomendación del artista americano Allen Ginsberg. El concurso se realizaría cada cinco años en Trujillo, con la finalidad de promover nuevas voces para la lírica nacional. El certamen alcanzó nueve ediciones ininterrumpidas y se reanudará el año 2017, con ocasión del centenario de su nacimiento. Entre los ganadores de este concurso destacan los poetas Javier Heraud, César Calvo, Winston Orrillo, Antonio Cilloniz y José Watanabe.En 1967 se vinculó a otra tarea literaria, editando conjuntamente con Eugenio Buona, los Cuadernos Semestrales de Cuento, publicándose cinco números. En 1982, fue co-fundador del Instituto de Estudios Vallejianos de la Universidad Nacional de Trujillo y responsable del área cultural de dicho instituto. Fue nombrado director de la Casa de la Cultura en Trujillo y cuando esta pasó a ser el Instituto de Cultura, Marco Antonio Corcuera fue nombrado director de 1986 a 1991.En vida llegó a publicar 12 libros, 10 de poesía y 2 de cuento. Paralelamente a su labor cultural, ejerció el Derecho como abogado civil, asesorando a diferentes instituciones destacando entre ellas la Compañía de Cementos Pacasmayo, en la que laboró durante cuarenta años.En junio de 2009 recibió la condecoración de la Orden “Al Mérito por servicios distinguidos” en el Grado de Comendador, otorgado por el Estado Peruano, de manos del Canciller de la República.Falleció en Trujillo el 9 de septiembre de 2009, acompañado de su familia. Sus restos reposan en el Cementerio de Miraflores de dicha ciudad.

Personalidad

Marco Antonio Corcuera es recordado como un hombre amable, cortés, afectuoso, tenaz y muy sencillo, a pesar de su fama internacional. Fue un hombre perseverante, sobre todo en el tema cultural pues llevó a cabo empresas retadoras y abismales con especial ahínco y optimismo, viendo poco a poco el fruto de sus esfuerzos. No cesó de ver el valor de la cultura y la poesía, por lo que se adjudicó la tarea de su promoción y difusión a través de obras como Cuadernos Trimestrales de Poesía y proyectos como el concurso El Poeta Joven del Perú. Publicar literatura, en particular poesía, fue continuamente su meta y se dedicó a fomentarlo. La inmensa labor de promoción cultural y el apoyo que brindaba a diversos poetas nacionales para publicar versos le llevó a postergar la publicación de su propia obra, tarea que ha asumido la Fundación Marco Antonio Corcuera.Asimismo, era un hombre de especial rectitud moral que ejerció la abogacía con una ética ejemplar, por lo cual se le guardó mucho respeto y se le consideró un modelo a seguir en Trujillo.

Estilo

Marco Antonio Corcuera pertenece a la corriente de Nativismo Literario que trata las particularidades de puntos geográficos y grupos etnográficos en la literatura haciendo un uso mixto de técnicas de vanguardia y formas lingüísticas locales.

La obra de Corcuera es, no obstante, singular, pues es un trabajo que se detiene y reflexiona sobre el hombre y sus emociones de un modo universal tomando como paradigmas al personaje y contextos del hombre, la flora y la fauna peruano-andinos, más específicamente, de Contumazá.

Sus poemas hacen uso recurrente de una composición de sonetos y tercetos de palabras sencillas que logran captar y ahondar en realidades humanas y bucólicas.Es característico en Corcuera un estilo elegante, sutil, de descripciones sobrias, estilo que también apela a notas nostálgicas, tiernas, delicadas, y en algunos casos, solemnes.

Obra

Corcuera publicó 61 números de la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, y 5 números de Cuadernos Semestrales de Cuento. Se ha publicado 23 libros de su obra: 16 de poesía, 4 de cuento, 2 en prosa y 3 antologías.

Poemarios

Semilla en el paisaje (Cuadernos del Hontanar, de Javier Sologuren). Lima, 1961.

Sendero junto al trino. Trujillo, 1979.

La luz incorporada. Trujillo, 1980.

Piedra y canto. Trujillo, 1980.

Semilla en el paisaje. Lima, 1988.

El poeta espera respuesta. Lima, 1988.

Los aires del alhelí. Lima, 1988.

El salmo herido. Trujillo, 1992.

Sonetos transitivos. Trujillo, 1994.

Halcones y torcazas. Lima, 2000.

Alba de cosecha. Guayaquil, 2009.

Edición póstuma.Identidad. Guayaquil, 2010.

Edición póstuma.Estrella de cinco puntas. Trujillo, 2011.

Edición póstuma.Trina el Pájaro Ciego. Lima, 2014.Edición Póstuma

Extravagancias. Trujillo, 2016. Edición Póstuma

Raudales de Silencio. Trujillo, 2016. Edición Póstuma

Cuentos

La Maldición Burlada y otros Cuentos. Lima, 1988.

Agua de tiempo. Trujillo, 1990.

Los músicos de la aldea y otros cuentos infantiles / Alegoría primaveral. Guayaquil, 2010. Edición póstuma.

«El Coronel Aniceto Hoyos» y otros cuentos. Guayaquil, 2010. Edición póstuma.

Memorias, homenajes

Siembra de Caminos (Memorias). Lima, 1998.

Homenaje a Contumazá. Cajamarca, 2001.

Antologías

Poetas de la Libertad. Trujillo, 1992.

Tala en el silencio. Lima, 2001.

Tareas de la palabra. Guayaquil, 2010. Edición póstuma.

Algunas opiniones y dedicatorias de críticos literarios

«Marco Antonio Corcuera, al igual que Mario Florián, demuestra una precoz maestría en el manejo de la técnica del verso. Pensamiento, expresiones elegantes y audaces. Tiene imágenes magníficamente logradas. Este poeta tiene un brillante porvenir» (Antenor Orrego, 1940).

«A Marco Antonio Corcuera, poeta de quien siempre se podrá decir poco en nombre de la poesía» (Javier Heraud, 1960).

«Para mi amigo el poeta Marco Antonio Corcuera, con el reconocimiento, el saludo y el agradecimiento de los poetas (por mí hablo, y por todos)» (Antonio Cisneros, 1966).

«Tiene la poesía de Corcuera ternura, imaginación y energía. No es un poeta que se deje vencer por las palabras: las domina y las recrea. En toda su obra hay una singular mixtura de metafísica y misticismo: la poesía suele y debe ser así» (Luis Alberto Sánchez, 1980).

«Marco Antonio Corcuera es uno de los escritores más valiosos de la Generación del 50 en el Perú. Fino poeta, destacó también como un estupendo animador cultural. Todos los que amamos la literatura y lo conocimos, le tenemos inmensa gratitud» (Marco Martos, Presidente de la Academia Peruana de la Lengua, 2009).

«Aparte de las tareas de este desbordante agitador de la poesía, su propia obra es una límpida cantera cuya sencillez invita a leerlo y a recordarlo, así como a escribir y a vivir como él en olor de poesía: como él mismo lo diría, con el corazón tendido como una baraja» (Eduardo González Viaña, 2010).

«Marco Antonio Corcuera es un escritor de raza, dotado de todas las virtudes de las bellas letras. Helo allí pernoctando en el reino interior, y con suma versatilidad desplazándose a la naturaleza circundante, a la flora, a la fauna; en suma, es lírico y es épico, e incluso fusiona la vena costumbrista con la estructura clásica del soneto de arte menor. Y, por cierto, el significante está a la misma altura del significado: la pluma entonces escribe con particular flexibilidad en endecasílabos, alejandrinos, octosílabos, sonetos y poemas en tercetos, lo uno y lo otro de modo impecable; y de esta vera tradicional al descarado verso libre (…). Acerquémonos a la escritura poética de Marco Antonio Corcuera, para así completar, o, mejor dicho, enriquecer nuestro caudal de lecturas» (Carlos Germán Belli, julio de 2012).

2.- PRINCIPALES HITOS EN LA VIDA DE MARCO ANTONIO CORCUERA COMO INTELECTUAL Y POETA:

Primera Mención Honrosa en los Juegos Florales de San Marcos de 1940. Director de la Revista Cuadernos Trimestrales de Poesía: Primea etapa en Lima (1941 – 1943) Segunda etapa en Trujillo (1951 – 1980) Co-Director de la Revista Cuadernos Semestrales de Cuento (1967 – 1969) Co-Fundador de la primera Casa de la Cultura en el Perú (Trujillo, 1958) Director en tres períodos del Ministerio de Cultura en Trujillo (Casa de la Cultura, INC, Ministerio de Cultura). Creador del concurso de poesía El Poeta Joven del Perú (1960 – 1999): nueve ediciones. Fue co-fundador del Instituto de Estudios Vallejianos de la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, 1982). Algunas distinciones recibidas:

Diploma y medalla “Honor al mérito” por su labor poética, otorgado por La Casa del Poeta de Trujillo, en 1999.

Diploma y medalla confiriéndole la distinción de Hijo Ilustre, por su valiosa producción literaria, otorgado por la Municipalidad de Cajamarca, en 2002.

Es declarado “Hijo Predilecto”, por el Concejo Provincial de Contumazá, en 2002.

Resolución y medalla otorgándole la Gran Orden Chan Chan en el grado de Gran Oficial, porque a través de su obra y poesía ha contribuido enormemente en acrecentar el acervo cultural de nuestra nación, otorgada por Gobierno Regional de la Libertad, en 2003.

Diploma y medalla en mérito a su invalorable aporte a las letras peruanas e iberoamericanas, otorgada por Instituto Nacional de Cultura, en 2004.

Medalla de la Cultura Peruana (Generación del 50), otorgada por Instituto Nacional de Cultura, en 2004.

Distinción honorífica de Segundo Grado “José Faustino Sánchez Carrión” y Medalla en reconocimiento a sus méritos literarios, entregada por Universidad Nacional de Trujillo, en 2005.

Medalla de la ciudad y Diploma de Honor como testimonio de reconocimiento del pueblo de Trujillo por su significativa contribución a favor del arte y cultura en Trujillo y el Perú, otorgados por la Municipalidad Provincial de Trujillo, en 2008.

Condecoración de la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el Grado de Comendador, otorgada por Estado Peruano, de manos del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, en 2009.

3.- CONCURSO EL POETA JOVEN DEL PERÚ

Introducción

El Poeta Joven del Perú es un concurso creado por el grupo literario promotor de la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, liderados por Marco Antonio Corcuera. Se realizaron nueve convocatorias quinquenales entre 1960 y 1999. La Fundación Marco Antonio Corcuera ha retomado esta importante iniciativa en 2016 y ha convocado la décima edición del concurso, cuya premiación se llevará a cabo en noviembre de 2017.

Historia

En mayo de 1960, en la celebración de los diez años de la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, se reunió un grupo de intelectuales en Lima, entre los que se encontraban Juan Gonzalo Rose, Francisco Bendezú, Washington Delgado, Marco Antonio y Arturo Corcuera, entre otros, acompañados del poeta norteamericano Allen Ginsberg. Este último alentó la iniciativa de promover la poesía a través de un concurso, denominado finalmente El Poeta Joven del Perú, con el propósito de descubrir y estimular la obra inédita de jóvenes valores para la lírica nacional.En diciembre de ese mismo año se realizó el primer concurso, resultando ganadores Javier Heraud y César Calvo con sus poemarios El viaje y Poemas bajo tierra, respectivamente. La talla de dichos poetas resultó ser una señal de que el concurso se convertiría en el augurio de futuros poetas renombrados.

Trascendencia

El prestigio del concurso creció con el pasar de los años. Esto se debe a la constancia y seriedad con que se ha convocado, así como el apoyo y aval de diversas instituciones tanto públicas como privadas. Entre ellas se distingue la Municipalidad de Trujillo, cuyos alcaldes no cesaron de estimular y respaldar el concurso.Asimismo, el certamen constituyó un referente cultural muy importante para el país, pues permitió el encuentro de poetas que se convertirían en figuras de la poesía contemporánea del Perú. Además de Javier Heraud y César Calvo, podemos mencionar a Winston Orrillo, Manuel Ibáñez Rosazza, José Watanabe, Antonio Cillóniz, Jesús Cabel, Luis Eduardo García, entre otros.

Ganadores y Menciones Honrosas

1960

Primer Premio

César Calvo. Poemas Bajo Tierra

Javier Heraud. El Viaje

Segundo Premio

Mario Razzeto. Las Palomas y la Fuente

Menciones Honrosas

Carmen Luz Bejarano. Poemas

Ricardo Espinoza Salazar. La voz alucinante

Livio Gómez. Infancia del Olvido

Juan Paredes Carbonell. Cantos del pueblo y el amor terrestre

Alberto Vega. La palabra natal

1965

Primer Premio

Winston Orrillo. Travesía tenaz

Manuel Ibáñez Rosazza. La ciudad otra vez

Segundo Premio

Luis Hernández Camarero. Las Constelaciones

Menciones Honrosas

Juan Ojeda. Elogio de los navegantes

Luis Enrique Tord. Cantos negros

Mercedes Ibáñez Rosazza. Las cosas reservadas

José Watanabe. Arquitectura de la sombra en la hierba

1970

Primer Premio

Antonio Cillóniz. Después de navegar cierto tiempo hacia el este

José Watanabe. Álbum de familia

Menciones Honrosas

Carlos Degregori. Para calmar la ira de los dioses

Jorge Díaz Herrera. Descubrimiento

Manuel Dammert. Para sobrevivir la hegemonía de los vegetales

1975

Primer Premio

Jesús Cabel. Cruzando el infierno

Segundo Premio

Julio Carmona. A orillas del amar

Menciones Honrosas

Jorge Hugo Girón. Pregunta

Idolberto Alarcón Olaya. Vestidura del fuego

Carlos López Denegri. Islas

Miguel Rodríguez Rea. Un no rompido sueño

1980

Primer Premio

Jorge Eslava Calvo. De Faunas y Dioses

Segundo Premio

Bethoven Medina Sánchez. En las 7 estaciones de Kaivalya

Menciones Honrosas

Jesús Granados Aponte. Galhya

Andrés Gerardo Unger. Quince poemas

1985

Primer Premio

Luis Eduardo García. Dialogando el extravío

Menciones Honrosas

José Carlos Contreras. Oración y relatos del Excelentísimo Cardenal Pakinipnty

Franco Armando. Palabras de amor

Juan Carlos de la Fuente. Noicatibá

Bethoven Medina. Y antes niegue sus luces el sol

Fernando Andrés Obregón Rossi. Paraíso mayor y otros poemas

1990

Primer Premio

Monserrat Álvarez. Filosofía Ilógica

David Novoa Jiménez. Itinerario del alado sin cielo

Menciones Honrosas

Juan Felipe Flores Flores. La casa de las brujas

Alfredo Herrera Flores. Elogio de la nostalgia

Armando Agüero Colling. Como una prolongación de tu historia

1995

Primer Premio

Enrique Hulering Villegas. Cuaderno de Gulliver

Menciones Honrosas

Pedro Diez Canseco Muñoz. Todos los nombres del polvo

José Antonio Galloso Ramos. Si huyes hacia adentro

Roger Lázaro Inca. De perfil un dios inútil

Ernesto Zumarán Alvíez. Ciudad irredenta

1999

Primer Premio

Selenco Vega Jácome. Sagrada Familia

Menciones Honrosas

Carlos Alberto Becerra Popuche. Ojos contra la arena

Manuel Medina Velásquez. Criaturas

Ángel Eduardo Ibarguren Buendía. Prófugos, viento, tiempo, dolor, despedidas

4.- CUADERNOS TRIMESTRALES DE POESÍA

Introducción

Cuadernos Trimestrales de Poesía fue una revista peruana de poesía publicada durante 43 años, desde 1941 hasta 1944 en Lima, y, años después, desde 1951 hasta 1980 en Trujillo. Fue fundada y editada por el poeta peruano Marco Antonio Corcuera Díaz junto con otros destacados literatos.En su momento llegó a ser la revista decana en su género de lengua española. Teodoro Rivero Ayllón recuerda haberle oído decir al ilustre escritor Ciro Alegría que en Cuadernos Trimestrales de Poesía se registra la historia de la literatura del Perú.Las páginas de Cuadernos Trimestrales no se comprometieron con intereses subalternos comerciales o políticos, al margen de eso mantuvo la pureza, la transparencia, la limpieza de lo que debe ser el arte literario.Marco Antonio Corcuera recordaría a la vuelta de los años: «De una voz provinciana hemos hecho un coro universal de voces, lo que nos enorgullece sobremanera… A través de nuestra trayectoria hemos acogido, como lo demuestran las páginas de la revista, la producción de los poetas de todas las lenguas y lugares, sin distinción alguna».

Historia

La revista Cuadernos Trimestrales de Poesía surge en el año 1941, en el contexto de los juegos florales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los poetas ganadores, entre los que figuraban Marco Antonio Corcuera, Julio Garrido Malaver, Mario Florián Díaz, Luis Carnero Checa, Guillermo Carnero Hoke y Eduardo Jibaja, deciden agruparse y formar un grupo literario, es así como nace “Cuadernos Trimestrales de Poesía”, en Lima. Los primeros diez números se editaron desde 1941 siendo el número inicial “Estancia de la voz”.

En la presentación de la primera revista Eduardo Jibaja escribe:«Un esfuerzo más por el impulso hacia una mejor posición de nuestra literatura. Esfuerzo joven con fe de conquista. A pesar de las pocas posibilidades del medio, de la incomprensión de los intereses, estas páginas son la voz de una generación, voz sin arrugas ni canas. Estos poetas se han cortado las manos y las rodillas: así no suplican nada ni se humillan ante nadie. Fuertes en su juventud, puros en su interés, dignos en su verdad, rectos en su actitud, saben dónde está el hombre y dónde el poeta. El arte es bello, pero, con Wergeland, creen que primero se es hombre y después artista. En ellos se dan los valores morales en armonía con los valores estéticos. No sacrifican la ética al arte. Lejos la sombra de Chocano. Viven su tierra y su hora. Lejos la ronda de Eguren. La mayoría poetas florales, tienen un timbre: la angustia, y una raíz: el pueblo. Tal vez se les escuche cuando todos hayan muerto. Habrá que exhumar más huesos. Y mientras tanto, ahora callan porque hablarán después…».

Lima, Enero de 1941

Marco Antonio Corcuera, ya establecido en Trujillo desde 1944, retoma la edición de la revista junto a los poetas Héctor Centurión Vallejo, Wilfredo Torres Ortega, Horacio Alva Herrera y Carlos H. Berrios a fines de 1951, y es aquí donde la revista alcanzará más de cuarenta años de permanencia y publicaciones. Juntos acordaron crear una publicación de poesía, Los Cuadernos Trimestrales de Poesía y acordaron que su grupo se autodenominara también Grupo Cuadernos Trimestrales de Poesía. El primer número de esta segunda etapa de edición se tituló “El mar y sus palabras”.La revista ha publicado trabajos de numerosos poetas peruanos e internacionales, de diversas generaciones y estilos. Entre los colaboradores se encuentran Alberto Ureta, Javier Heraud, Pablo Neruda, Carlos Castro Saavedra, Gerardo Diego, Leopoldo Panero, Pedro Mir, Nicolás Guillén, Adalberto Ortiz, Germán Pardo García, Marcel Henner, entre otros. De igual modo, la revista ha rendido homenaje a poetas emblemáticos como Luis Valle Goicochea, Gabriela Mistral, José Gálvez y César Vallejo.

Números

Etapa I: Ediciones en Lima (1941 – 1944)

No.1 Estancia de la voz

No.2 Documentos de Hermanos

No.3 Constancia del gesto

No.4 Moisés y los peregrinos

No.5 Ingreso al valor

No.6 Canción por el último defensor de Sebastopol

No.7 Población del mar

No.8 La muerte y su volumen

No.9 Hasta la sombra quema

No.10 Poemas leales

Etapa I: Ediciones en Trujillo (1951 – 1980)

No. 1 El mar y sus palabras – Diciembre de 1951

No. 2 Vértice del canto – Abril de 1952

No. 3 Sendero junto al trino – Agosto de 1952

No. 4 Magnitud de la entrega – Diciembre de 1952

No. 5 La voz en el espejo – Marzo de 1953

No. 6 Entre el alma y el tiempo – Setiembre de 1953

No. 7 Tala en el silencio – Diciembre de 1953

No. 8 A través del hombre – Julio de 1954

No. 9 Cuaderno de diciembre – Diciembre de 1954

No. 10 Edificio del sueño – Abril de 1955

No. 11 Libertad cabal – Setiembre de 1955

No. 12 Luz para el sol – Diciembre de 1955

No. 13 Muera la muerte – Junio de 1956

No. 14 Raíz del agua – Octubre de 1956

No. 15 Cuando la voz es tiempo – Febrero de 1957

No. 16 Fuego al silencio – Junio de 1957

No. 17 La luz incorporada – Octubre de 1957

No. 18 Territorio del vuelo – Enero de 1958

No. 19 Es como si contaran mis pisadas – Abril de 1958

No. 20 Perú al pie del orbe – Setiembre de 1958

No. 21-22 Presencia del salmo – Marzo de 1959

No. 23 Todavía del hombre – Setiembre de 1959

No. 24 Celebración del destino – Enero de 1960

No. 25 El viaje del poeta – Junio de 1960

No. 26 Semilla en el paisaje – Octubre de 1960 Primera convocatoria del Concurso El Poeta Joven del Perú 1960

No. 27 Las palomas y la fuente (Mario Razzeto) – Enero de 1961Poemario ganador del segundo puesto

No. 28 (A) Poemas bajo tierra (César Calvo) – Junio de 1961Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 28 (B) El viaje (Javier Heraud) – Julio de 1961 Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 29 La edad del tiempo – Enero de 1962

No. 30 Taller de otoño – Junio de 1962

No. 31 Fervor para el ensueño – Diciembre de 1962

No. 32 Amistad con el poema – Abril de 1963

No. 33 Cotidiano es el viento – Octubre de 1963

No. 34 Voces sublevantes – Marzo de 1965

No. 35 Forma de la ausencia – Octubre de 1965

No. 36 Las constelaciones – Diciembre de 1965

No. 37 Elogio de los navegantes – Abril de 1966 Segunda convocatoria del Concurso El Poeta Joven del Perú 1965

No. 38 (A) La ciudad otra vez (Manuel Ibáñez Rosazza) – Julio de 1966. Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 38 (B) Travesía tenaz (Winston Orillo) – Julio de 1966. Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 39 Guía para una nueva poesía Argentina – Septiembre de 1966

No. 40 Poesía hebrea moderna – Enero de 1967

No. 41-42 Los días delirantes – Diciembre de 1967

No. 43 Diez poetas Nadaístas de Colombia – Marzo de 1968

No. 44-45 Veinte años de poesía – Abril de 1971

Tercera convocatoria del Concurso El Poeta Joven del Perú 1970

No. 45 (A) Álbum de Familia (José Watanabe) – Mayo de 1971. Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 45 (B) Después de caminar cierto tiempo hacia este (Antonio Cillóniz) – Mayode 1971. Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

No. 46 Sendero del viento – Abril de 1972

No. 47 El mar y sus palabras – Julio de 1972

No. 48 Viento del este – Octubre de 1972

No. 49-50 Poesía belga actual – Enero de 1973

No. 51-52 La luna en la mano – Julio de 1973

No. 53-54 Cielo de tierra – Julio de 1974

Cuarta convocatoria del Concurso El Poeta Joven del Perú 1975

Cruzando El Infierno (Jesús Cabel) –Enero de 1975.

Poemario ganador del primer puesto del Concurso El Poeta Joven del Perú

Edición Extraordinaria por Aniversario de veinticinco años de vida:Bodas de Plata (1950 – 1975) – Diciembre de 1975

No. 54-55 Poesía Polaca del siglo XX – Julio de 1978

No.56-57 Necesario silencio para que las hojas conversen (Bethoven Medina) – Abril de 1980

Ediciones Extraordinarias “Festival del Libro de la Libertad” 1958

César Vallejo – Tungsteno – Lima 1958

Alejandro Romualdo – Edición Extraordinaria – Lima 1958

Poetas de La Libertad – Lima 1958

Narradores de La libertad – Lima 1958

Ensayistas de La Libertad – Lima 1958

Trascendencia

La revista fue una edición pionera en su tipo en habla castellana y su calidad y continuidad son hasta hoy prestigiosas.Sobre Cuadernos, como se le llama coloquialmente a la revista, se han pronunciado muchos elogios en diarios y revistas de muchas partes del mundo, y ha sido loada también por artistas de renombre como Alfonso Reyes, Rafael Alberti, Allen Ginsberg, Elvio Romero, Nicolás Guillén, Benjamín Carrión, entre otros.

Francisco Xandóval recogería la trascendencia de las publicaciones en unas palabras al poeta Corcuera: «Marco Antonio: En verdad, estos Cuadernos Trimestrales de Poesía (…) en lo futuro serán documento invalorable y fuente viva de información para apreciar el movimiento literario de mediados del siglo XX en el norte peruano».

Algunas opiniones y dedicatorias de los críticos

«Marco Antonio Corcuera, iniciador, colaborador y sostenedor de estos cuadernos imponderables es el propio mensajero de su contenido lírico, voz multidimensional de Trujillo del Perú en los albores de la segunda mitad del siglo XX» (José Eulogio Garrido, 1957).

«Marco Antonio Corcuera: la manifestación más alta de la vida es la creación; y la más alta de la creación, la estética. Usted y la gente de estos Cuadernos, crean en Trujillo. Les saludo con admiración y afecto» (Ciro Alegría, 1957).

«Como gustador de la poesía lamento de lo que se pierden los demás, pues como librero sé que lo menos comercial es la poesía. Por ello el esfuerzo de Marco Antonio Corcuera no tiene nombre, sabemos que no parará en obstáculos» (Juan Mejía Baca, 1957).

«CUADERNOS TRIMESTRALES DE POESÍA. En nuestro medio, catorce años de existencia continua en el orden del espíritu, bien puede considerarse como una tamaña proeza. Tal lapso ha sido alcanzado por “Cuadernos Trimestrales de Poesía”, que dirige desde su fundación el poeta Marco Antonio Corcuera. Repertorio dedicado enteramente al género poético e impreso no precisamente en Lima, sino en Trujillo, esta plausible empresa nos lleva a más de una reflexión.Sin ningún apoyo oficial ni de entidad privada alguna, tal como suele ocurrir con esta suerte de publicaciones en otros países, sale a la luz, lisa y llanamente, por actitud quijotesca del mencionado escritor. Desde el lejano año de 1951, fecha en que se fundó la revista, la inteligencia del país ha sufrido embates mil, y ha visto, en particular, amenguar las posibilidades de dar a la estampa sus escritos.Los suplementos literarios de los diarios han disminuido palmariamente. Y con excepción de una que otra revista de muy limitada circulación, toda publicación cultural ha sido intermitente y de efímera vida. Sin embargo, pese a tanta vicisitud, la revista de Corcuera ha mantenido una singular regularidad y, por añadidura, ha triplicado sus propósitos iniciales. Pues, de un mero órgano de poesía comarcana pasó a ser una tribuna ─única hasta ahora─ de los poetas del resto del país, y, andando el tiempo, ha acogido las voces de los poetas hispanoamericanos.(…)En fin, Corcuera y sus colaboradores auspiciaron en 1960, la justa “El Poeta Joven del Perú”, ganada por Javier Heraud y César Calvo, con un premio pecuniario superior a la razón al correspondiente al Premio Nacional de Poesía». (Carlos Germán Belli, Diario Expreso, 1965).

«Para Marco Antonio, el largo cuaderno de mi afecto y el trimestre sin tiempo de mi admiración». (César Calvo).

«A Marco Antonio Corcuera, mantenedor indesmayable de estos hermosos “Cuadernos de Poesía”, en un medio tan difícil como el nuestro para las publicaciones literarias.Con todo el afecto y la amistad de:» (Jorge Puccinelli).

«En los Cuadernos Trimestrales, aprendí a enseñar y proyectar las esencias poéticas, es decir, humanos de nuestra gente. Gracias, Marco Antonio» (Luis Alberto Sánchez, 1977).

5.- INFORMACIÓN DE REFERENCIA

– web de la Fundación Marco Antonio Corcuera: http://marcoantoniocorcuera.com/

– Página de Facebook de la Fundación Marco Antonio Corcuera: https://www.facebook.com/fundacion.marcoantoniocorcuera

– video Marco Antonio Corcuera, viviendo en poesía: https://youtu.be/R3KE9vJM9zg

– Wikipedia: voz Marco Antonio Corcuera