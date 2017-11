MANUEL ROJAS CANTANTE Y COMPOSITOR

El cantante y compositor Manuel Rojas, lanzará su próximo tema “Te Necesito” a finales de noviembre.

“Me siento dichoso de ser hijo del gran Manolo Rojas y seguir su legado artístico”

Manuel Rojas, hijo de uno de los humoristas más grandes de nuestro país, ha incursionado hace 4 años en el género urbano. El cantante de 22 años grabó el tema “Me Deja en Visto” con el apoyo del músico, actor, claun, periodista y conductor de la televisión peruana, Roger del Águila. El talentoso joven es conocido en su carrera artística como “Manu R” y tiene 4 temas grabados y próximamente planea sacar un mixtape.

Una entrevista para conocerlo más:

¿A qué edad descubrió que la música era lo suyo?

Desde los 10 años, me gustaba imitar a cantantes de reggaeton como Daddy Yankee o Wisin & Yandel. En el colegio me aprendía las letras con mi mejor amigo y las cantábamos en el salón. Desde ahí descubrí que esa era mi pasión.

¿Siente que la música urbana está aislada en nuestro país?

Por supuesto, es un género relegado por su contenido, para mí no tiene nada de malo la letra de este género, pues cada quien tiene gustos diferentes. En el Perú le dan más importancia al artista urbano de Colombia o Puerto Rico, pero acá también tenemos exponentes con talento y buena música que podemos aprovechar y disfrutar.

¿Cree la delincuencia es una de las consecuencias por la falta de apoyo por parte del Estado a los jóvenes?

Claro que sí, porque el gobierno sabe que la juventud vive en libertinaje. La delincuencia es un factor grave, ahora tenemos jóvenes de 12 años que asaltan y roban en las calles, muchas veces por necesidad y otras por conseguir las cosas fácilmente sin sacrificio. Deberían crear programas de apoyo juvenil en el que ayuden a descubrir el talento o habilidad que tienen estos jóvenes, y así reducir la delincuencia.

¿Qué siente al ver que su padre, el actor cómico que es un mito en la comicidad de nuestro país, el gran Manolo Rojas, está a punto de cumplir 28 años de vida artística?

Mucho orgullo e inmensa felicidad. Es increíble ser el hijo de una persona tan reconocida en el país y sobre todo por ser un comediante. Me siento dichoso de llevar su apellido y seguir su legado artístico, esta vez en la música urbana. Para mí, mi padre siempre será el número uno, le tengo un amor inmenso y aprecio por todo lo que ha hecho hasta hoy por mi persona. Es un gran consejero, gran amigo, gran padre, alguien en quien confiar siempre y muy responsable. Son 28 años de éxito y perseverancia, él es un ganador, ha hecho de todo, solo le falta grabar un película en inglés (risas).

¿Cuándo decidió incursionar en el rubro artístico, que fue lo que le dijo su papá? ¿Cómo tomó esta decisión?

Uyy… buena pregunta. Me di cuenta que era lo mío, porque hace 2 años mi tío Alan Rojas había aperturado un estudio de grabación en Huaraz, entonces quise probar suerte grabando un tema y en reggaeton (mi pasión), así es que le dije tengo esta letra y comenzamos a crear el tema “Me Provocas”. La canción gustó tanto a mis conocidos, que de ahí no paré hasta ahora y sigo grabando nuevos temas que ya están próximos a lanzarse. Mi padre al inicio no estaba de acuerdo con mi decisión. Él quiere que sea un profesional ya que también estudio Negocios Internacionales en la universidad y me dijo “Este mundo es muy complicado porque no solo es tener talento sino también tener mucha disciplina y responsabilidad” y yo le prometí que no sería uno más del montón, sino que sería grande, sería uno de los mejores. Desde ese entonces, me apoya cada vez que surge una nueva idea.

¿Siente que ser hijo de un artística le abre más puertas en el mundo artístico?

Pues tienes sus ventajas y desventajas ser el hijo de Manolo Rojas. Las puertas se te abren pero si al público no le gusta lo que haces no sirve de nada, nosotros los artistas dependemos única y exclusivamente del público, gracias a Dios mi música está pegando y poco a poco iré creciendo profesionalmente como todos. Además soy compositor e improviso en el momento, mejor dicho nada regalado. Pero agradezco el apoyo que he tenido de muchos amigos y personas que me dan la mano para dar a conocer en el ambiente artístico.

¿Qué piensa de los programas reality de estos tiempos?, ¿Le gustaría ser parte de un reality?

La verdad, sí me encantaría, pero no tengo el físico ni la cara de Brad Pitt (risas), pero sí lo haría, porque me gustan los retos y las nuevas experiencias. Pienso que son programas para entretener, como todo en la televisión. Cada trabajo es respetable siempre y cuando no llegue al escándalo. Todos tienen lo suyo, pues como dicen: “sobre gustos y colores, no han escrito los autores”.

¿Qué planes para Manu R en los próximos días?

Lanzaré mi próximo tema con video lyric titulado “Te Necesito” entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, es un trap soul producido por Jay Lee de All Music. Además de otro tema latin que lanzaré para el verano titulado”Baila Baila”. Y no se olviden que los esperamos este jueves 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María por los 28 años de mi padre Manolo Rojas. Hay muchos artistas invitados, desde las 21.30 horas. Muchas gracias.

Por Lorena Rojas Ruiz.