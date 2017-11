MANOLO ROJAS CUMPLE 28 AÑOS DE CARRERA ARTÍSTICA

MANOLO ROJAS

El actor cómico Manolo Rojas, celebrará a lo grande un año más de crecimiento artístico, al lado de otros grandes de la comicidad como Los Chistosos de RPP, Melcochita, Fernando Armas, Arturo Álvarez, Ernesto Pimentel, La Chola Puca, el Cholo Cirilo, además lo acompañarán otros famosos intérpretes y cantantes como Los Morunos, Guiller, Manu R, Karimbo. El espectáculo se realizará el jueves 16 de noviembre en el Maracaná.

El comediante suma un galardón más en su colección de premios obtenidos a lo largo de su carrera profesional, Manolo será distinguido a la Excelencia Artística en los premios International Gold Awards of Excellence que se entregará el 3 de noviembre en Hotel Marriot. Un logro que no solo llena de orgullo a su familia sino a todos sus admiradores.

El actor toma con mucha humildad y satisfacción esta distinción, debido a que el premio solo demuestra un reconocimiento a su dedicación, esfuerzo, compromiso y a su trayectoria artística en el cine, radio, teatro y televisión. En la actualidad es difícil encontrar artistas multifacéticos como el gran Manolo Rojas.

Ha sido un año lleno de alegrías y logros para un ser humano que tiene el papel de hacer reír al público en cualquier circunstancia. No es un trabajo fácil pero el exitoso imitador ha logrado sacar sonrisas en todo el mundo, es por ello que aún sigue ofreciendo espectáculos de gran calidad en diferentes partes del mundo. No olvidemos que Manolo Rojas creció y vivió en Huaral y no por ser un artista reconocido en nuestro país olvida su tierra natal, él ayuda a difundir la gastronomía, cultura y turismo del lugar que lo vio nacer.

Por Lorena Rojas Ruiz.