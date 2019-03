“MANO NEGRA” DETRÁS DE DENUNCIAS CONTRA CONGRESISTAS FUJIMORISTAS

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino se pronunció acerca de las denuncias contra los legisladores de su bancada, por cobrar dinero por semana de representación, mientras se encontraban fuera del país. Para él la información salió desde adentro del congreso.

También afirma que sospecha que alguien brindó estos datos, y no que un periodista acucioso haya investigado el tema. Prefirió no dar nombres o responsabilizar directamente al Presidente del Congreso Daniel Salaverry, sin embargo cuestiona que detrás de la denuncia “hay una mano negra”.

También aseguró que si la investigación se vuelve a repetir, “sacarían no menos de veinte congresistas de diferentes bancadas que han hecho lo mismo”. Incluso hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, a responder “si ella ha pecado o no”.

Además, “detrás de todo esto hay un proceso administrativo mal hecho, porque los congresistas no todos están muy atentos a los temas, se encuentran distraídos con tantas cosas en la cabeza y delegan a personas de confianza de sus despachos y proceden en cobrar los cheques”, dijo.

En otro momento en sus declaraciones lamenta que Daniel Salaverry no se haya disculpado por este incidente, y a la vez admite que en el fujimorismo se encuentran descontentos y dolidos, por el trato incorrecto de parte de Salaverry hacia otras mujeres. Recordó que Luz Salgado, también fue maltratada cuando se encontraban en una sesión del Consejo Directivo.

Carlos Tubino calificó al presidente del congreso, como una persona explosiva. “ No parece porque cuando lo tratas y está tranquilo tiene una forma de actuar, pero cuando le tocas la mano y no le gusta, reacciona de una manera increíble. Es una persona bien difícil de entenderla”, agregó.

No obstante, no quiso afirmar que es un hombre que tiene una doble personalidad, porque cuando está tranquilo lo considera una persona amable y correcta. Pero increíblemente, reacciona rápido y explosiona cuando hay algo que no le gusta .

Karim del Rosario