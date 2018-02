MADURO “INMADURO” MUCHA BOCA Y POCO SESO

El Parlamento venezolano de mayoría opositora, consideró un “intento de golpe de Estado” la propuesta del gobierno de adelantar las elecciones legislativas -correspondientes a 2020- y unirlas a las presidenciales del próximo 22 de abril.

“Este intento de golpe de Estado tiene entre sus objetivos evadir el control de la administración pública nacional que constitucionalmente le corresponde a esta Asamblea Nacional”, señaló este jueves un comunicado de la Cámara Nacional.

Para el Legislativo, la propuesta evidencia el “propósito totalitario” del gobierno de Nicolás Maduro de “controlar todos los poderes públicos a través de un mega simulacro electoral”.

En Lima la ex candidata presidencial y lideresa del movimiento “Nuevo Perú”, calificó a la crisis que vive Venezuela como “una dictadura.

“hay quienes harían mayor énfasis por una posible intervención militar en Venezuela, cosa que debería sonar anacrónica en pleno siglo xx y no lo es, pero también tenemos en Nuevo Perú, posiciones mas pegadas a la defensa de los derechos humanos, que calificarían de forma muy rápida a Venezuela como dictadura”

Parece que el Presidente Maduro y sus seguidores no se dan cuenta que el pueblo se muere de hambre, y también por falta de medicinas, y así se da el lujo de rechazar cuando se quiere ayudar a los que reciben tratamiento para los riñones, “diálisis”, cáncer, diabetes, etc. etc., ¿No se da cuenta que los perros y gatos, están desapareciendo en su pais, porque la población se los está comiendo?.

Sr. Maduro las lágrimas de todos los que creemos en Dios y que pedimos que esta situación termine, no serán en vano, siga Ud. engordando mientras que sus hermanos venezolanos “han bajado 11 kilos de peso cada uno”.