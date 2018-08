MADRE CON CÁNCER Y CUATRO HIJOS FUE CESADA DEL CONGRESO DEL PERÚ

MARIBEL RONDÓN MONTE, Madre de cuatro niños y que sufre de cáncer gástrico terminal denunció que fue despedida de de manera arbitraria del Congreso cuyo Mesa Directiva es integrada por Fuerza Popular.

Me despidieron el 31 de marzo del año pasado. En noviembre del 2014 me diagnostican un cáncer gástrico, y con la entrada de la nueva administración fujimorista ven por conveniente no renovarme el contrato.

Maribel Rondón acusó directamente a la legisladora del FP, LUZ SALGADO, de ser la persona que autorizó su cese, sin considerar su estado de salud.

Me dan un margen de vida de 24 a 30 meses, y me duele mucho que la Sra. Salgado haya sido tan indolente , sobre todo teniendo conocimiento de mi salud, explicó entre lágrimas.

Que pasa con “neoplásicas” que no acogen a Maribel, para eso todo el Perú entrega millonarias sumas de dinero en las colectas, como es posible que la ministra de la Mujer no intervenga para que acoja a esta pobre madre y la atiendan hasta su final, y que dicen de sus 4 menores hijos, con quien están, que hacen, que comen, ¿van al colegio?….., que hace el Estado, que dejen de tomar cafecito en las oficinas para que este dinero lo destinen a programas sociales, que les quiten los autos y choferes a los que no hacen nada, y verán que si hay dinero.