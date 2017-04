MADRE CON CÁNCER PIDE JUSTICIA PARA SU HIJO QUE SUFRIÓ NEGLIGENCIA MÉDICA EN ESSALUD

Lima, Perú .- Aún convaleciente, por encontrarse con cáncer de mamas, Mirtha Ruiz Chisquipama (42), madre de Max, quién sufre de hipópsis cerebral producto de una negligencia médica en EsSalud, nuevamente sale a las calles a clamar justicia por su hijo.

La protesta se realizará mañana martes 26 de abril desde las 6:30 de la mañana en las afueras de la Presidencia de EsSalud, ubicado en Jr. Domingo Cueto con cruce con la avenida Arenales en el distrito de Jesús María.

Mirtha Ruiz, lucha por la recuperación de su hijo desde el año 2012, que ingresó al hospital para una operación de rutina y terminó cuadripléjico en setiembre de ese año.

Pese a las promesas y procesos de arbitraje para una indemnización de la negligencia médica, ahora el seguro social, no extiende una carta de garantía que garantice la atención y pagos de su hospitalización en la Clínica San Juan de Dios.

“Mi hijo, ya tiene 4 años en un estado que no mejora y lo que más me duele son las promesas incumplidas de EsSalud. Hasta el momento no se paga al perito para poder tener el resultado del arbitraje”, expresa Ruiz.

Indicó además que sus fuerzas cada vez se deterioran para seguir clamando justicia para su hijo, tras haber sido detectada con cáncer y encontrarse sin cabello.

“Aunque sea en camillas o arrastrada, pero no me cansaré de hacer justicia y decir que la presidencia de EsSalud, es irresponsable, no tiene conciencia, ni sensibilidad con mi niño, que está así por negligencia del hospital, así como a mí también me pasó lo mismo”, dijo entre lágrimas Ruiz.

Por su parte el abogado defensor del caso, Dr. Mario Ríos Barrientos, expresó su molestia, al referir que más rápido es la vía judicial que el arbitraje que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – Susalud.

“El caso de Mirtha, se inició junto a otro del Cusco, por negligencia médica; sin embargo, mientras que uno ya tiene sentencia por la vía judicial, el caso de Mirtha que debería ser más rápido aún no tiene nada”, dijo el hombre de leyes.

Lo que nos llama la atención es que ya existe una sentencia que dice que se “pague de inmediato S/ 4’900.000, como indemnización de parte de Essalud, POR HABER DEJADO CUADRÁPLEJICO AL NIÑO, cuando tenía solo cuatro años. Ya han pasado cinco años, y esta institución está buscando artimañas para cambiar la sentencia.

Por lo que vemos, si es cierto, las instituciones pese a lo que estamos pasando, caso Odrebecht, Lava Jato, siguen dándonos sorpresas desagradables. Se entiende que SUSALUD, se instituyó para supervisar que todos los que pagamos un seguro, seamos atendidos con el debido interés y respeto por nuestra salud.