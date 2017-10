MACRON DEBATE A TRUMP POR SU POSICIÓN ANTE IRÁN

Por Evelyn Fernández R.

El presidente francés Macron se refirió al acuerdo nuclear iraní y recordó que romper negociaciones con Corea del Norte llevó a que esté “a punto de conseguir el arma nuclear”

Emmanuel Macron, presidente francés, habría pedido a Donald Trump que no rompiera el acuerdo firmado en el 2015 entre la grandes potencias Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania y Teherán, sobre el programa nuclear iraní. El presidente de los Estados Unidos “quiere endurecer las cosas con Irán”. Yo le he explicado que a mi parecer era un mal método”, comentó Macron.

En un reñido discurso, Trump decidió no certificar el acuerdo nuclear y dejó caer la amenaza de abandonarlo en cualquier circunstancia y dejó su destino en manos del Congreso estadounidense. El documento firmado con Teherán busca respaldar el carácter civil del programa nuclear, a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones impuestas al régimen iraní.”Se pueden tener desacuerdos, pero no deben ser insalvables”, informó Sebastián Macron, quien anunció haberle hecho una propuesta a Donald Trump sobre Irán. “Le he dicho: mantengamos juntos un diálogo exigente, sigamos controlando.