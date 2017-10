LOS REALITIES ATENTADOS CONTRA LOS NIÑOS

Los realities son programas de televisión que invaden nuestros hogares e influyen en la vida de los niños y jóvenes. Pero, ¿Qué son los realities? Los realities son programas televisivos que muestran como espectáculo los aspectos más morbosos y marginales de la realidad. De ahí proviene su nombre.

Ni el cine o la radio ha logrado lo que estos programas han conseguido con el público, hipnotizan a la audiencia y logran altos índices de rating a través de vínculos emocionales con el espectador.

Los realities se basan en los encuentros de emociones, cotidianidad, las relaciones humanas y el trabajo en equipo, esto acrecienta el vínculo con el espectador. Sin embargo, ¿hasta qué punto es buena esta relación cuando la audiencia son niños y adolescentes? ¿Realmente son un ejemplo a seguir para nuestros jóvenes? Muchos cuestionan estos programas, ya que vemos desde competencias básicas hasta agresiones físicas y verbales. Hace unas semanas dos de las concursantes de un conocido reality se agredieron físicamente en un programa en vivo, pese a la expulsión de ambas las imágenes eran vistas por millones de espectadores.

La ex pareja del conocido futbolista Jefferson Farfán tuvo una discusión con la famosa “chica selfie”, Rosángela Espinoza, pelea que terminó con golpes, patadas, insultos. Esta vez les tocó participar en un reto donde la perdedora tenía que recibir un tortazo en la cara. La salsera había perdido en la primera ronda, pero los conductores no pensaron que se tornaría más grave el asunto, pese a las advertencias de sus conductores de no golpear sino sólo embarrar el rostro con la torta, la bailarina Yahaira Plasencia no pudo con su genio e impulsada por sus compañeros de reality golpeo la cara con el plato de torta a Rosángela y se armó una guerra donde todo valía entre estas dos concursantes. Finalmente, María Pía Copello, conductora del programa “Esto es Guerra”, tuvo que intervenir para parar este acto casi delincuencial, ya que el programa era transmitido en vivo.

Los participantes o competidores de estos programas son escogidos a través de un proceso de selección al que llaman casting por el equipo de producción del programa, pero según los últimos hechos el área de selección de estos realities, no evalúa habilidades blandas, sino por el contrario quién más escándalos tiene en su vida privada a esa persona la contratan con un sueldo que a veces supera los $ 15 mil. Esto es algo que debería preocupar no sólo a los padres de familia sino a las autoridades que permiten que estos actos se emitan en televisión nacional.

De esta manera, difícilmente mejorará nuestra sociedad con figuras en los medios agresivas e intolerantes. El reconocido actor y cómico de la televisión peruana, Guillermo Rossini, nos dice “Me da pena que ya no existan programas cómicos en televisión por darles lugar a los realities que no nos dejan ninguna enseñanza”. También le preguntamos ¿Cuál es la receta para mantener su vida privada al margen de la farándula? A lo que respondió, “Siempre he llevado una línea muy correcta, nunca me han encontrado con mujeres o tragos. Soy un modelo a seguir en la televisión, ya tengo 48 años casado con mi señora aquí presente, me siento contento y feliz. Aunque a veces me toman el pelo y me dicen que aburrido con la misma mujer tanto años pero yo mantengo la línea correcta. Por ello me dicen el padre de los imitadores, he dado trabajo a mucha gente. Le di la oportunidad a Armas cuando llegó aquí y así nació también Hernán Vidaurre en la comicidad junto a mí.”

Por otro lado, Roger del Águila, músico, actor, claun, periodista y conductor en la televisión peruana, nos dijo que pensaba del programa Habacilar en relación con los de ahora como “Esto es guerra” o “Combate”, y nos respondió: “En Habacilar también había sus cosas y nos vacilaban y a veces nos pasábamos de la raya pero no nos metíamos en la vida privada de la gente.

Hoy día, existen programas de televisión que sin tener un gran fondo cultural, por su hábil conducción y la simpleza de sus concursantes está ganando sintonía día a día. Este es el caso del reconocido programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” conducido por Ethel Pozo y Jacobo Eskenazi. Esto es debido a que los productores tienen cuidado de no herir a las personas y cuidan el contenido ya que se emite en horario de protección al menor.

Deberíamos tomar en cuenta que los programas influyen más de lo que imaginamos en nuestras vidas es por ello que tenemos derecho a exigir programación de calidad a nuestras autoridades.

Por Lorena Rojas Ruiz