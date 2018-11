LIMA HA PERDIDO MAS DE s/467 MILLONES EN ARBITRAJES

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, denunció que existen incumplimientos contractuales de parte de la Municipalidad de Lima y de los operadores del Metropolitano que ponen en riesgo el servicio que moviliza a unas 700 mil personas.

Agregó también que hay más de 467 millones de soles perdidos por laudos arbitrales en favor de los operadores debido a compromisos que hasta la fecha, la comuna metropolitana no cumple, como la ampliación hasta Carabayllo.

Muñoz también advirtió “que los 4 concesionarios de buses deben mil millones de soles a la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, y no han transferido la titularidad de los buses a una fiduciaria. Hay riesgo de que la operación pueda caducar en cualquier momento”. Sobre el particular dijo: “Vamos a proponer mesas de trabajo para que los ciudadanos no sean los perjudicados” expresó.