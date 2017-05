LÍDER APRISTA ALAN GARCÍA DICE: ODEBRECHT SOLO ME PASA POR EL COSTADO

Alan García, ex presidente aprista reiteró que no estar involucrado en el caso de pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht o de alguna otra constructora brasileña. También criticó a los ex mandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala, sobre quienes hay acusaciones de corrupción.

Líder aprista dijo a dos presidentes que conozco los han comprado, a Alan García no lo compran, eso lo digo con orgullo. Nadie ha dicho nunca que le ha entregado dinero a este hombre. De manera que ese huracán Odebrecht pasa por el costado, que se entiendan con él los que han estado negociando obras a cambio de dinero”, expresó.

Alan García, fue entrevistado en Radio Exitosa y se refirió a la anotación “AG” en la agenda de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la homónima constructora brasileña. “Lo único que hice fue leer todas las páginas, de las agendas de ese señor y descubrí que había casi cuarenta AG en todos los países”, señaló.

Sobre el caso de Alejandro Toledo, acusado de haber recibido una coima de US$20 millones de Odebrecht por la carretera Interoceánica, el líder aprista sostuvo que “está probado que en este caso ha habido una entrega de dinero a cambio de una obra”.

Asimismo, Alan García negó haber sido él quien dispuso que se graben las comunicaciones telefónicas de Ollanta Humala en el 2011. “Esas grabaciones, el Poder Judicial y el Ministerio Público lo han dicho, fueron realizadas por orden del juez y a pedido de un fiscal. En eso no tuve nada que ver”, subrayó.

Cabe anotar que Ollanta Humala acusó a Alan García de haber ordenado que se graben sus comunicaciones durante la campaña presidencial del 2011. Por esos audio, hoy se acusa al líder nacionalista de haber comprado testigos para beneficiarse en el Caso Madre Mía.

Finalmente Alan García negó tener intenciones de volver a postular a la presidencia de la República representando al Partido Aprista. Dijo que “la fuerza que antaño tuve de captar multitudes” duró 30 años y “llegó a su fin”.

Yo soy honesto conmigo mismo, yo no estoy en la pelea política. No estoy en la conducción del partido porque no me siento capaz de llevarlo a la victoria, en eso soy honesto. Pero seguiré siendo aprista toda mi vida, detalló.

Sin embargo la verdad tarde o temprano, saldrá a flote.

Marilyn Vargas Orellana