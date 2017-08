LAS MEDIDAS RECIÉN ENTRARÁN EN VIGENCIA DENTRO DE 6 MESES.

Mientras tanto nuestros estudiantes y público en general, seguirán expuestos a las malas artes de algunos vendedores de golosinas y comidas al paso, como se hará para controlar ahora que para mas desorientación, “DIGESA”, ya levantó la suspensión de PURA VIDA.

La Ley de Alimentación saludable, es una norma largamente esperada por todos los peruanos, pero al paso que va para acatar la norma, quienes ganan son los proveedores. A seguir tomando leche que no es “leche”, chocolate que no es “chocolate”, limón que no es “limón”, entre otros productos.