LAS EMPRESAS EVOLUCIONAN A MAYOR VELOCIDAD QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS SUPERIORES

Kiara Esquerra Ferruzo

Las empresas a través de sus departamentos de Personal, como el de I+D o el de Educación Digital, ya están contratando siguiendo pauta sobre sus conocimientos actualizados. “El objetivo es detectar el talento y la creatividad, que va a acompañar a su currículo vitae.

Las empresas evolucionan a mayor velocidad que los centros educativos y el hecho de contar con una titulación universitaria ya no es sinónimo de estar a la altura de lo que demanda el mercado, al menos en lo que respecta a las habilidades tecnológicas.

Para comprender mejor esta realidad podemos mencionar que profesiones como Arquitectura, Economía, contabilidad, etc Ahora la arquitectura, economía, contabilidad y todas las demás son digitalizadas. Cada mes lanzan nuevos programas y hay que entender el lenguaje de programación para poder seguir el ritmo. Si no eres autodidacta, las empresas no te contratan.

Además de la entrevista personal, los candidatos tienen que resolver un problema en 30 minutos y demostrar su nivel tecnológico.

Algunas empresas tecnológicas en el mundo, han decidido que ya no es imprescindible tener un título universitario para ser contratado como programador. Desde lugares como Silicon Valley, la cuna de los negocios de alta tecnología en California, llegan historias de compañías que no miran ni una sola línea del currículum para abrir sus puertas a nuevos empleados. En lugar de eso, les sientan frente a un ordenador y les piden que demuestren lo que saben hacer.

Considero que el título universitario es necesario para el posicionamiento social e empresarial donde te ubiques, pero es imprescindible tu actualización digital y el conocimiento de programación y el trabajo en equipo para minimizar los problemas que se presenten.

Teniendo en cuenta que la estabilidad y la proyección de tu trabajo te la brinda tu capacidad actualizada.

Unas de las evaluaciones que priorizan las empresas , evalúan la capacidad de reacción y de resolución de problemas reales, y la solución está en tu actualización , tu creatividad y el trabajo en equipo, después de esto verifican tu documentación curricular.

Las personas expertas señalan que, de este fenómeno global, lo único de lo que se tiene certeza es de qué se trata de los albores de una nueva era que combina innovación, cultura, humanismo y tecnología.

Ahora los conocimientos técnicos se dan por hecho que debe conocerse para ingresar en el mundo laboral y el factor diferenciador es la capacidad de saber comunicar, trabajar en equipo y adaptarse rápido a los cambios. Estas destrezas todavía no se estudian en las universidades públicas o privadas.