LA VERDAD DE LAS FRUTAS EN UNA CRECIENTE CULTURA ANTI – AZÚCAR

Por: José Collantes

Cada vez son más difundidos los mensajes de advertencia de lo dañino del azúcar y muchos nutricionistas promueven la disminución de su consumo, sin embargo, esto no debería aplicarse para uno de los alimentos que proporciona azúcar de forma natural en nuestra dieta: las frutas.

Existe confusión en muchas personas al creer que el azúcar de una fruta como por ejemplo el plátano, es la misma que se encuentra en una barra de chocolate, porqué simplemente se compara cantidades sin tener en cuenta la calidad de los azucares.

La especialista de la Academia de Nutrición y Dietética de Florida, la nutricionista Lauri Wright, reafirma que el azúcar en la fruta y el azúcar añadido no son lo mismo y por lo tanto no tienen el mismo efecto. “Hay demasiada confusión con respecto al azúcar y el problema empezó al creerse que todos los carbohidratos son malos, cuando esto no es cierto”, indica Wright. Ella destaca que los carbohidratos son necesarios en la dieta diaria como fuente de energía.

Existen distintos tipos de azúcar, y las frutas tienen tres tipos: fructosa, glucosa y sacarosa. Elvira Isganitis, endocrinóloga pediátrica del Centro de Diabetes Joslin, en Estados Unidos, indica que los azúcares en la fruta son menos densos que los que se encuentran en los dulces y esta diferencia es importante para las personas con diabetes. La diabetes es un desorden que requiere un estricto control del azúcar en la sangre. “Cuando uno come algo dulce se elevan los niveles de azúcar en la sangre, luego de unos minutos se estabiliza, en el caso de la fruta el aumento es más leve y lo hace menos peligrosa para los diabéticos” explica Isganaitis.

Por otra parte, un estudio dirigido por la profesora Marta Alegret, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona (IBUB) sustenta que el tipo de azúcar que se consume y no solo su cantidad, puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades vasculares.

“Una lata de gaseosa tiene unos 40 gramos de azúcar, pero no tiene proteínas, ni minerales, ni fibra”, destaca la nutricionista Wright, en cambio una porción de frutas puede contener más de 20 gramos de azúcar, pero además tiene fibra y vitaminas. El consejo es comer fruta entera en la dieta diaria, y moderar el consumo de gaseosas, dulces y jugos endulzados con azucares artificiales.

“El cuerpo procesa de manera un tanto distinta el azúcar natural de las frutas porque la fibra de la fruta minimiza el impacto del azúcar en los niveles de glucosa en la sangre”, es lo que indica Nancy Z. Farrell, R.D.N., profesora adjunta de nutrición en Germana Community College en Fredericksburg (Alemania)

En conclusión, los expertos afirman que las recomendaciones de limitación del consumo de azúcar, se refieren a azúcares añadidos: lo que llevan los pasteles, los dulces, los cereales, los jugos de fruta y las gaseosas, y la fruta debe ser por el contrario un alimento indispensable en la dieta diaria. Los estudios han demostrado que consumir fruta contribuye a la protección contra el cáncer, las enfermedades del corazón, los ataques cerebrales y otras afecciones.