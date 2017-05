Para todos aquellos que profesan: LA TENTACIÓN DE LA PATERNIDAD

Para todos aquellos que profesamos la religión católica, ser padre de familia es una bendición de Dios, ya que es la culminación de una de las etapas más importantes de todo ser humano, es el producto de una relación de amor de un varón y una mujer en base a la responsabilidad económica y social, con una gran dosis de pasión, sin embargo este bello ideal con el paso de los años sucumbe a la irracionalidad humana, creando seres controversiales e impulsivos cuando el niño crece crea una personalidad propia como aquella marca registrada que muchas veces los padres no tienen interferencia, es ahí cuando los lazos parentales en la etapa de la adolescencia comienza a sufrir esa fricción, esa que hace de las relaciones de padres e hijos muchas veces se vea envuelta en esa pequeña pelea racional, y que por dentro crea esa dosis innata de hacer conflicto y muchas veces caer en ese juego peligroso .

Dicen que la relaciones personales de padre he hijos, son la idílicas, es innegable la profunda relación que se establece entre la procreación y religión como factor de creencia y fe y como también elemento de control y poder.

CUAL ES LA OBLIGACIÓN DE LOS PADRES CON LOS HIJOS

El problema de la paternidad responsable es relativamente reciente, antiguamente uno no se planteaba interrogantes ni sobre la concepción ni sobre la responsabilidad, se asumían los retos con el apoyo familiar pero sobre todo con la base moral y con los valores que los padres a hijos aportaban como parte de la educación.

De acuerdo al artículo 207 del código de familia, el ejercicio de la autoridad parental, corresponde al padre y la madre conjuntamente o a uno solo cuando falte el otro.

Se dice que el ser padre conlleva muchas responsabilidades, desde pasar malas noches, empezando por los primeros pasos, pasando por el kínder y luego la historia ya es conocida, sin dejar de lado el calzarlo y vestirlo y asumiendo los problemas de salud que conlleva las enfermedades.

Es así como el DR Artidoro Cáceres, en una entrevista televisiva con marco Aurelio Denegrí: dijo, “hay individuos con una buena vocación para tener hijos y otras que no la posean, sin embargo hay otros que tienen esa vocación de ser padres de familias extensas y otro de solo tener un hijo eso es el producto de la democracia y el respeto”.

La sabiduría popular, va pasando de generación en generación por eso no es raro escuchar decir a los futuros padres, quiero un varón para que fuese el futbolista que yo nunca fui; dice la madre, no mejor que quiero esa niña para que me acompañe y siga las tradiciones de la familia, o la típica respuesta, ” no en la parejita me planto”, son muchas las expresiones de los futuros padres que dicen antes de convertirse el señor o la señora de.

Todo parte de la premisa de que tan buen padre quieras ser en la vida y que tan responsables y que calidad de vida le quieras dar a tus hijos, es ahí cuando los problemas sobre todo económicos empiezan a relucir, porque la necesidad de comer y de manutención crea esa necesidad de dar el todo por el todo.

HASTA QUE EDAD ESTA OBLIGADO UN PADRE A RESPONDER ECONOMICAMENTE

Es de conocimiento público que los padres tienen la obligación de mantener a los hijos hasta cumplir los 18 años, esto es mayoría de edad o hasta que estos por sus propios medios se valgan por sí mismo. Si bien es cierto los estudios están dentro de paquete de herramientas que los padres tienen para con los hijos, hay casos que sobresalen de lo normal y como si se tratara de un película de acción, estos lo pueden solicitar de manera judicial siempre y cuando el solicitante acredite la solicitud, por alguna discapacidad para ser independiente o para conseguir un empleo.

De acuerdo al artículo 206 del código de familia, la autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes, ya que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces, para que se vean protegidos y educados para la vida.

Hay que tener en cuenta que tratándose de la patria potestad de los hijos cuando son mayores de edad solo los hijos están en la obligación de pedir una cuota alimentaria a los padres siempre y cuando cumpla con los siguientes casos, de acuerdo al artículo 473 del código civil cuando uno no tenga la capacidad de atender a su subsistencia por causas de incapacidad, física mental debidamente comprobada, claro está que las principales personas tienen derecho a percibir alimento, son los menores de edad, los incapacitados, estos son las personas declaradas en estado en interdicción, la ley concede este beneficio a los hijos mayores de 18 años que han decidido seguir con los estudios hasta los 28 años de edad sin condicionar su filiación fuera o dentro del matrimonio.

RESUMIENDO:

Hay que tener en cuenta que la relación padres e hijos puede o no puede ser tan perfecta, esto debido a muchos factores económicos, socioculturales, o de entorno, sí bien es cierto la aplicación de valores en el núcleo familiar, puede ser el talón de Aquiles, para la concepción de un grupo familiar sostenible siempre y cuando se respeten los derechos del menor, porqué de acuerdo al marco teórico de nuestra legislación vigente la sociedad los ampara y los protege.

Acá prevalecen los derechos de un menor, ya que muchas veces se ven vulnerados por el contexto en que se dan los casos, una vez más se pone en la palestra otra figura legal que con el ánimo del disentimiento, muchos padres olvidan a sus hijos o simplemente se desentienden, y la importancia que esta ley aporta tanto para la sociedad como para la convivencia del ser humano y al desarrollo personal y familiar, un ejemplo que pone a la vanguardia a nuestro código de familia en comparación a otros países que velan por los derechos de los demás.

Sandro Bejar